Turrican Anthology: Zwei Spielesammlungen der Action-Klassiker für PS4 und Switch

Factor 5 und Strictly Limited Games haben verraten, was hinter der Turrican-Ankündigung zum 30. Geburtstag des Action-Klassikers steckt: Es handelt sich um die zwei Spielesammlungen Turrican Anthology Vol. 1 und Vol. 2 für PlayStation 4 und Switch, die sich ab sofort im offiziellen Store vorbestellen lassen. Sie enthalten:For the first time in nearly 3 decades, Turrican returns to modern consoles in this ultimate anthology collection! Developed by legendary independent studio Factor 5 and scored by video game maestro Chris Huelsbeck, this action series redefined gaming and became one of the most acclaimed and celebrated fan-favorites on retro consoles, and now you can play them on your modern console!"Ein Release-Datum wird noch nicht angegeben. Wer mehr investieren möchte, kann auch zu zwei Sammler-Editionen für 99,99 Euro bzw. 199,99 Euro greifen, die mit allerlei Fan-Utensilien daherkommen:- Turrican Anthology Vol. 1 Game for Playstation 4 or Nintendo Switch- Turrican Anthology Vol. 2 Game for Playstation 4 or Nintendo Switch- Collector’s box with magnetic latch- Turrican Documentary (BluRay)- Soundtrack- Art Book- Sticker Sheet- 4 Acrylic Art Cards- 2 Large reversible Posters- Enamel Pin- Signed Postcard (Print)- Turrican Anthology Vol. 1 Game for Nintendo Switch or PS4- Turrican Anthology Vol. 2 Game for Nintendo Switch or PS 4- Collector’s box with magnetic latch- Turrican Amiga Outer Box- 20 cm exclusive Turrican Figure- Turrican Documentary (BluRay)- 4 CD Soundtracks- Art Book- Sticker Sheet- 4 Acrylic Art Cards- Manual- 4 Amiga Coaster- 2 Large reversible Posters- Acrylic Diorama- Enamel Pin- Signed Postcard (Print)- Authentication Certificate"