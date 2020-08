Puyo Puyo Tetris 2: Puzzlespiel für aktuelle und kommende Plattformen angekündigt

Screenshot - Puyo Puyo Tetris 2 (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Puyo Puyo Tetris 2 (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Puyo Puyo Tetris 2 (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Puyo Puyo Tetris 2 (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Puyo Puyo Tetris 2 (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX)





Sega hat das Puzzlespiel Puyo Puyo Tetris 2 angekündigt, das am 8. Dezember für Nintendo Switch, die Xbox-One-Gerätefamilie (inklusive der Xbox Series X) sowie PlayStation 4 erscheinen soll. Die Veröffentlichung einer PlayStation 5-Version soll ebenfalls noch 2020 erfolgen. PC-Nutzer werden im 1. oder 2. Quartal 2021 mit einer Steam-Version bedient.Spieler stapeln in dem Crossover erneut die Klötzchen aus den zwei Serien - mit wild wechselnden Regeln und albernen Zwischensequenzen."Vorbesteller können sich ab sofort bereit halten, pünktlich zu den Weihnachtsferien die Dimensionen zu durchqueren und neue Welten zu entdecken. In Puyo Puyo Tetris 2 erleben Spieler eine völlig neue, urkomische Story, vollgepackt mit einer Vielzahl an Charakteren im Abenteuer-Modus und tüfteln neue Strategien aus, um die Special-Item-Karten in den Talent-Kämpfen zu nutzen.Verbessere deine Strategie und stärke Teams im neuen Puyo Puyo Tetris 2-Spielmodus Talent-Kampf mithilfe eines Kartenpakets mit acht seltenen Karten – davon drei Spezial-Karten der Sonic-the-Hedgehog-Serie. Dieses Paket ist exklusiv in der Puyo Puyo Tetris 2 Limited Edition enthalten.- Wende in Windeseile das Blatt im Kampf: Der brandneue Talent-Kampf-Modus führt dynamische, charakterbasierte Fähigkeiten und ausrüstbare Karten ein, mit denen Fans ihren Spielstil individualisieren können. Verstärkt euer Team und gewinnt augenblicklich die Oberhand im Match.- Rette eine Welt oder gleich mehrere, in einem neuen und wilden Abenteuer: Reise mit liebevollen und skurrilen Charakteren, sowohl altbekannten als auch völlig neuen, durch die Dimensionen. Ein neues Story-Abenteuer in den Welten von Puyo Puyo und Tetris wartet.- Online und besser als je zuvor: Der verbesserte Online-Modus beinhaltet Wettbewerbe mit Spiele-spezifischen Ligen und Free Play für bis zu vier Spieler. Online Ranglisten und viele weitere Inhalte sind Teil des Online-Modus.- Haufenweise Abwechslung: Viele Modi bieten eine Unmenge an Vielfalt für bis zu vier Spielern. Versus, Fusion, Swap, Party, Big Bang – egal ob du ein erfahrener Spieler oder ein Neuling bist, im Turnier teilnimmst oder die Mechaniken erst erlernst – für jeden ist etwas dabei! Details über diese aufregenden Modi folgen in folgenden Ankündigungen.- Vieles mehr: Mach dich für zusätzliche Inhalte auch nach Veröffentlichung bereit. Erweiterungen werden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt.Die physische Puyo Puyo Tetris 2 Limited Edition ist für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, die Xbox One Gerätefamilie, inklusive der Xbox Series X vorbestellbar.Puyo Puyo Tetris 2 unterstützt Xbox Series X Smart Delivery bereits am Tag der Veröffentlichung. Spieler müssen den Titel nur ein einziges Mal erwerben und können ihn anschließend auf ihrer Lieblings Xbox-Konsole spielen. Vorbesteller der PlayStation-4-Version können zur Veröffentlichung der PlayStation-5-Version den Titel ohne Extrakosten auf der neuen Konsolengeneration spielen."Letztes aktuelles Video: Trailer zu Ultimativer Puzzlekampf