Puyo Puyo Tetris 2: Sega stellt den Adventure-Modus vor

Screenshot - Puyo Puyo Tetris 2 (PC-CDROM,PlayStation4,PlayStation5,Switch,XboxOne,XboxSeriesX) Screenshot - Puyo Puyo Tetris 2 (PC-CDROM,PlayStation4,PlayStation5,Switch,XboxOne,XboxSeriesX) Screenshot - Puyo Puyo Tetris 2 (PC-CDROM,PlayStation4,PlayStation5,Switch,XboxOne,XboxSeriesX) Screenshot - Puyo Puyo Tetris 2 (PC-CDROM,PlayStation4,PlayStation5,Switch,XboxOne,XboxSeriesX) Screenshot - Puyo Puyo Tetris 2 (PC-CDROM,PlayStation4,PlayStation5,Switch,XboxOne,XboxSeriesX)

Der Adventure-Modus aus Puyo Puyo Tetris 2 ist von Sega auf der PAX Online vorgestellt worden. Eine neue Weltkarte (Overworld) mit teils optionalen Missionen, spezielle Missionsbedingungen und ein Fortschrittssystem werden für die Story-Kampagne des Spiels versprochen. In Puyo Puyo Tetris 2 stapeln die Spieler erneut die Klötzchen aus den zwei Serien - mit wild wechselnden Regeln und albernen Zwischensequenzen.Sega: "Reunite with Ringo, Tee, and a lovable cast of returning and new characters from Puyo Puyo Tetris for a new journey! The worlds of Puyo Puyo and Tetris have merged thanks to a mysteriously powerful being known as the Dimensional Parasite. With this threat looming, Ringo, Tee, and friends must traverse the world to pop Puyos and clear Tetriminos to rescue their pals from a dark corruption. But they'll quickly learn that there's more to their quest than meets the eye when they face the Dimensional Parasite, with new mysteries and clues to uncover as their out-of-this-world journey unfolds."Letztes aktuelles Video: A New Adventure TrailerNach dem Adventure-Modus soll es mit den "Skill Battles" weitergehen - dies sind besondere Herausforderungen in einem eigenen Modus, in dem man Erfahrungspunkte zur Verbesserung von Charakterwerten sammeln kann. In diesem Modus wird man außerdem "Item Cards" sammeln können. Diese Karten soll es ebenfalls im Adventure-Modus geben.Puyo Puyo Tetris 2 wird am 8. Dezember 2020 für PlayStation 4, Switch, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Die Veröffentlichung einer PlayStation-5-Version soll ebenfalls noch 2020 erfolgen. PC-Nutzer werden im 1. oder 2. Quartal 2021 mit einer Steam-Version bedient."Puyo Puyo Tetris 2 unterstützt Xbox Series X Smart Delivery bereits am Tag der Veröffentlichung. Spieler müssen den Titel nur ein einziges Mal erwerben und können ihn anschließend auf ihrer Lieblings Xbox-Konsole spielen. Vorbesteller der PlayStation-4-Version können zur Veröffentlichung der PlayStation-5-Version den Titel ohne Extrakosten auf der neuen Konsolengeneration spielen."