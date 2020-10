Puyo Puyo Tetris 2: Talent-Kampf-Modus und Online-Modi

Charakter-Fähigkeiten: Nutze die mächtigen Fähigkeiten der Charaktere, um die Talent-Kämpfe für dich zu entscheiden! Das Wiederherstellen von Lebenspunkten, die Beeinflussung der Puyo-Farben oder das Auflösen von Tetris-Lines: Dies und vieles mehr ist möglich!

Level Up: Im Abenteuer-Modus lassen sich die Lebenspunkte, MP, Attacken, Verteidigungen und Wiederherstellungen verbessern und erhöhen.

Item-Karten: Verstärke dein Team mit Item-Karten, die Charakter-Werte erhöhen. Die Launch-Edition enthält besondere Inhalte."

"Puzzle-Ligen: Auf der Suche nach einer Herausforderung? Puzzle-Ligen bieten eine spezielle Plattform für hoch-karätige Wettkämpfe. Dabei stehen zur Auswahl: Die Puzzle-Liga (freie Wahl zwischen Puyo Puyo und Tetris), Tetris-Liga, Puyo Puyo-Liga und Talent-Liga.

Freies Spiel: Fans, die Puyo Puyo Tetris 2 eher gemütlich spielen wollen, können online ein Gelegenheitsspiel starten. Mit bis zu vier Spielern stehen mehrere Modi zur Verfügung: Versus, Talent-Kampf, Swap, Fusion, Party und Big Bang, bei dem die Einstellungen frei gewählt werden können. Erstelle einen Raum und lade deine Freunde ein!

Herausforderungs-Rang: Punktestände lassen sich online in zahlreichen Modi teilen und vergleichen, beispielsweise Endless Puyo, Tiny Puyo, Sprint, Marathon sowie Ultra. Ranglisten zeigen deine Top-Score."

Sega: "Käufer der Launch Edition erhalten Special-Items aus der Sonic-the-Hedgehog-Serie – nur solange der Vorrat reicht! Verbessere deine Strategie und stärke Teams im neuen Puyo Puyo Tetris 2-Spielmodus Talent-Kampf mithilfe eines Kartenpakets mit acht seltenen Karten - davon drei Spezial-Karten der Sonic-the-Hedgehog-Serie. Dieses Paket ist exklusiv in der Puyo Puyo Tetris 2 Launch Edition enthalten."Puyo Puyo Tetris 2 wird am 8. Dezember 2020 für PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. PC-Nutzer werden im 1. oder 2. Quartal 2021 mit einer Steam-Version bedient.