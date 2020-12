Puyo Puyo Tetris 2: Albernes Puzzle-Crossover mit Rollenspiel-Anleihen erschienen

Charakter-Fähigkeiten: Nutze die mächtigen Fähigkeiten der Charaktere, um die Talent-Kämpfe für dich zu entscheiden! Das Wiederherstellen von Lebenspunkten, die Beeinflussung der Puyo-Farben oder das Auflösen von Tetris-Lines: Dies und vieles mehr ist möglich!

Level Up: Im Abenteuer-Modus lassen sich die Lebenspunkte, MP, Attacken, Verteidigungen und Wiederherstellungen verbessern und erhöhen.

Item-Karten: Verstärke dein Team mit Item-Karten, die Charakter-Werte erhöhen. Die Launch-Edition enthält besondere Inhalte."

"Puzzle-Ligen: Auf der Suche nach einer Herausforderung? Puzzle-Ligen bieten eine spezielle Plattform für hoch-karätige Wettkämpfe. Dabei stehen zur Auswahl: Die Puzzle-Liga (freie Wahl zwischen Puyo Puyo und Tetris), Tetris-Liga, Puyo Puyo-Liga und Talent-Liga.

Freies Spiel: Fans, die Puyo Puyo Tetris 2 eher gemütlich spielen wollen, können online ein Gelegenheitsspiel starten. Mit bis zu vier Spielern stehen mehrere Modi zur Verfügung: Versus, Talent-Kampf, Swap, Fusion, Party und Big Bang, bei dem die Einstellungen frei gewählt werden können. Erstelle einen Raum und lade deine Freunde ein!

Herausforderungs-Rang: Punktestände lassen sich online in zahlreichen Modi teilen und vergleichen, beispielsweise Endless Puyo, Tiny Puyo, Sprint, Marathon sowie Ultra. Ranglisten zeigen deine Top-Score."