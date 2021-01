Puyo Puyo Tetris 2: Termin der PC-Version steht fest

"Limitierte Launch Edition: Verbessere deine Strategie und verstärke dein Team im brandneuen Talentkampf-Modus von Puyo Puyo Tetris 2. Dabei hilft dir dieses Paket mit seltenen Item Cards, darunter 3 besondere Karten mit Items aus der Sonic the Hedgehog-Reihe!

Kompetitives und Koop-Spiel: Spiele mit insgesamt vier Spielern online oder lokal in kompetitiven Puzzle-Ligen und dem neuen Onlinemodus Koop-Boss-Raid.

Alte, neue und blaue Charactere: Wähle aus einer großen Auswahl neuer und zurückkehrender Charaktere wie den kürzlich angekündigten: Sonic the Hedgehog, Lidelle, Ms. Accord und der Ocean Prince - mehr folgen bald.

Rette eine Welt oder zwei: Erkunde eine neue Oberwelt-Karte im Abenteuermodus und folge in der brandneuen Story den Charakteren, die die Welten durchqueren und ihre Freunde vor einem dunklen Verderben retten wollen. Erhöhe LP, MP, Angriff, Verteidigung und Erholung deines Charakters, um ihn für den Talentkampfmodus zu stärken.

Neue rollenspielartige Talentkämpfe: Prüfe deine Stärke im umfangreichen Talentkampfmodus, bei dem mächtige charakterbasierte Talente die Umgebung deiner Partie ändern können - von wiederhergestellten LP zum Verändern der Puyo-Farben bis zum Löschen von Reihen und mehr. Wähle mit Bedacht, um ein Team mit unterschiedlichen Talenten aufzustellen, rüste starke Item Cards aus und achte im Kampf auf deine LP und MP!

Du weißt nicht, wie man spielt?: Arbeiten im eigenständigen Übungsmodus mit über 150 interaktiven Übungen an deinen Puzzle-Fähigkeiten.

Der Spaß hört nicht auf: Spiele Level erneut für mehr Belohnungen, experimentiere mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, probiere deinen Lieblings-Spielstil aus und schalte neue Charaktere, Hintergründe, Bonuslevel und mehr frei."

Sega hat den Releasetermin der PC-Version von Puyo Puyo Tetris 2 ab 33,79€ bei kaufen ) auf Steam bekanntgegeben. Das Puzzlespiel wird am 24. März 2021 erscheinen (Preis: 29,99 Dollar; der Euro-Preis wurde nicht genannt). In dem Crossover stapelt man erneut die Klötzchen aus den zwei Serien - mit wild wechselnden Regeln und albernen Zwischensequenzen. Puyo Puyo Tetris 2 ist bereits für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.Produktbeschreibung ( laut Sega ):Letztes aktuelles Video: New Content Trailer Sonic