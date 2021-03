Puyo Puyo Tetris 2: Albernes Puzzle-Crossover mit Rollenspiel-Anleihen wurde für den PC umgesetzt

Sega hat angekündigt, dass die PC-Umsetzung des Puzzlespiels Puyo Puyo Tetris 2 ab 26,58€ bei kaufen ) ab sofort auf Steam erhältlich ist. Für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch wurde der Titel bereits im Dezember 2020 veröffentlicht. Im Talent-Kampf-Modus etwa können die Spieler ein Team aus drei Charakteren erstellen und ihre jeweiligen Fähigkeiten dazu verwenden, das perfekte Line-Up zu erschaffen. Der Hersteller erläutert:"Puyo Puyo Tetris 2 bietet den Spielern eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihr Können unter Beweis zu stellen, darunter eine Vielzahl kostenloser Inhalte, die seit dem Konsolen-Launch im vergangenen Dezember hinzugefügt wurden. Steam-Nutzer können sich auf eine ganze Reihe von Features freuen, darunter:- Eine absolut vollgepackte Liste mit 40 spielbaren Charakteren - die meisten, die es je in der Serie gab, einschließlich des geliebten Sonic The Hedgehog als Gastcharakter. Und jeder mit seinen eigenen einzigartigen Werten und Fähigkeiten, die du man in den RPG-inspirierten Skill Battle-Modus mitnehmen kannst- Eine Vielzahl verschiedener Modi, die traditionelle und neu interpretierte Spielweisen der kultigen Puzzlespiele unterstützen, wie z. B. der Swap-Modus und der Party-Modus- Ein umfangreicher Abenteuermodus mit einer brandneuen Geschichte, die die coole Crew des Spiels für endlose Erkundungen auf den Überweltkarten zusammenbringt- Eine Fülle von kompetitiven Online-Features sowie ein Koop-Boss-Raid-Modus, in welchem man mit drei Spielern zusammenarbeiten muss, um fiese CPU-gesteuerte Bosse zu besiegen. Dazu kommt ein neuer Zuschauermodus, in welchem man andere Spieler in Versus- und Skill-Battle-Kämpfen anfeuern kann- Farbeinstellungen für bessere Zugänglichkeit – mit Anpassungen für die Farbsättigung, die während des Spiels ein- oder ausgeschaltet werden können- Und vieles, vieles mehr!Steam-Spieler können zudem auch von der zeitlich begrenzten Steam Launch-Edition profitieren! Damit verbessert man seine Strategie und gibt dem eigenen Team ein Power-Up - im neu hinzugefügten Boss Raid-Modus von Puyo Puyo Tetris 2 oder im Skill Battle-Modus mit einem Paket seltener Gegenstandskarten - einschließlich drei spezieller Karten mit Gegenständen aus der Sonic The Hedgehog-Serie!Puyo Puyo Tetris 2 ist ab sofort zum Preis von 29,99 Euro via Steam erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website ."Letztes aktuelles Video: New Content Trailer Sonic