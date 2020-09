Just Dance 2021: Neue Songs für das Tanzspiel enthüllt und vierte Saison für den Vorgänger gestartet

"Blinding Lights" von The Weeknd

"Without Me" von Eminem

"Till The World Ends" von The Girly Team

"The Weekend" von Michael Gray

"Samba de Janeiro" von Ultraclub 90

"Runaway (U & I)" von Galantis

"Bailando" von Paradisio Ft. Dj Patrick Samoy

"Dibby Dibby Sound" von DJ Fresh & Jay Fay Ft. Ms Dynamite

"Boy, You Can Keep It" von Alex Newell

Im Rahmen seines Forward -Events hat Ubisoft nicht nur den Start von "Season 4: It's Showtime" für Just Dance 2020 verkündet, sondern auch neun neue Songs für das am 12. November 2020 auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia sowie für PlayStation 5 und Xbox Serie X erscheinende Just Dance 2021 enthüllt:Insgesamt soll Just Dance 2021 40 neue Songs sowie Zugang zu einer mittlerweile mehr als 550 Tracks umfassenden Songlist bieten. Außerdem können Spieler von Just Dance 2020 mit einem "Just Dance Unlimited"-Abonnement oder einem aktiven Testzugang den neuen Song "Without Me" von Eminem vorab eine Woche lang ausprobieren.Zur neuen Season schreibt Ubisoft: "Sie bietet eine spektakuläre neue Welt inspiriert von Musicals und dem Broadway, wo Glanz und Gloria die Bühne dominieren. It's Showtime bringt zwei neue Events für die Spieler: Die Party (10. – 24. September) und die Gala (15. Oktober bis 5. November). Diese Events sind für alle Just Dance 2020 Spieler auf Nintendo Switch, der Xbox One-Gerätefamilie, PlayStation 4 und Stadia verfügbar."Letztes aktuelles Video: Eminem Without Me