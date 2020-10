Just Dance 2021: Wann startet das Zappeln auf der nächsten Generation?

Ubisoft hat den Starttermin des Tanzspiels Just Dance 2021 ( ab 58,19€ bei vorbestellen ) auf den neuen Konsolen verkündet: Ab dem 24. November darf man auch auch PlayStation 5 und Xbox Series X zu aktuellen Songs und Klassikern herumzappeln. Gleichzeitig werden bereits kostenlose Updates für die PS4- und One-Versionen innerhalb der gleichen Plattform-Familie in Aussicht gestellt.Zusammen mit Stadia und Switch erscheinen auch die Fassungen für PS4 und Xbox One bereits am 12. November. Die Trackliste von Just Dance 2021 soll 40 Songs umfassen. Zudem sollen beliebte Modi zurückkehren, darunter Kids- und Koop-Modus sowie Just Dance Unlimited.Letztes aktuelles Video: Eminem Without Me