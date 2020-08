Taiko No Tatsujin - Rhythmic Adventure Pack: Trommelabenteuer im Doppelpack für Switch

Screenshot - Taiko No Tatsujin - Rhythmic Adventure Pack (Switch) Screenshot - Taiko No Tatsujin - Rhythmic Adventure Pack (Switch) Screenshot - Taiko No Tatsujin - Rhythmic Adventure Pack (Switch) Screenshot - Taiko No Tatsujin - Rhythmic Adventure Pack (Switch) Screenshot - Taiko No Tatsujin - Rhythmic Adventure Pack (Switch) Screenshot - Taiko No Tatsujin - Rhythmic Adventure Pack (Switch)

Im Winter 2020 will Bandai Namco Entertainment das Trommelabenteuer-Bundle Taiko No Tatsujin - Rhythmic Adventure Pack als eShop-Download für Nintendo Switch veröffentlichen. Dazu heißt es vom Publisher: "TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK bringt zwei noch nie im Westen veröffentlichte 'Taiko no Tatsujin'-Titel (Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1 & 2) zu SpielerInnen außerhalb Japans. In zwei RPG-Abenteuern werden verschiedene Epochen in der Geschichte besucht, in die Zukunft gereist und dabei über 250 verschiedene Monster, Bosse und feindliche Trommeln bezwungen.SpielerInnen müssen rhythmisches Talent an der Trommel beweisen, um ihre Gegner besiegen zu können. Es gilt herausfordernde Rhythmus-Combos auszuführen, um Feinden größeren Schaden zuzufügen. Allerdings werden aus alten Feinden manchmal auch neue Freunde werden, denn besiegte Gegner können zur Party eingeladen werden, um noch stärkere Gegner und Bosse in Angriff zu nehmen.Fans der Serie können sich auch auf klassisches 'Taiko no Tatsujin'-Gameplay freuen, denn TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK wird einen 'Rhythm Game Mode' enthalten, der mit 100 Songs sowie sechs komplett neuen Kompositionen zum Trommeln einlädt."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer