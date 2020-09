Collection of SaGa: Final Fantasy Legend: Retro-Sammlung im Trailer von der Tokyo Game Show

Square Enix hat die Collection of SaGa: Final Fantasy Legend auf der Tokyo Game Show 2020 mit einem Trailer näher vorgestellt. Die klassische Rollenspielsammlung wird am 15. Dezember 2020 als Download für Switch erscheinen soll. Der Preis beträgt 19,99 Euro.Die Sammlung umfasst The Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend 2 und Final Fantasy Legend 3. Als Neuerungen und spielerische Verbesserungen werden unter anderem Geschwindigkeits-Boosts für den Charakter, eine anpassbare Bildschirmvergrößerung und ein Retro-Grafik-Modus versprochen."Diese klassischen 8-Bit-Spiele - von Akitoshi Kawazu entwickelt und erstmals 1989 für den Game Boy veröffentlicht - kehren nun als originalgetreues Remake zurück und entführen sowohl Neueinsteiger als auch Fans auf eine fantastische Reise", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: TGSTrailer 2020