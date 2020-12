Collection of SaGa: Final Fantasy Legend: Klassische Rollenspiel-Sammlung für Switch erschienen

Am heutigen 15. Dezember 2020 hat Square Enix die klassische Rollenspiel-Sammlung Collection of SaGa: Final Fantasy Legend für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 19,99 Euro. Der Hersteller schreibt: "Mit dieser digital erhältlichen Sammlung können Spieler die ersten drei Titel der heiß geliebten SaGa-Reihe erleben: THE FINAL FANTASY LEGEND, FINAL FANTASY LEGEND II und FINAL FANTASY LEGEND III. Diese Sammlung transportiert den Charme, der die ursprünglichen Spiele vor 30 Jahren ausgezeichnet hat, in die heutige Zeit - und bietet ein spannendes Abenteuer, das sowohl Langzeitfans als auch Neueinsteiger begeistern wird.Die COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND stellt eine wundervolle Einstiegsmöglichkeit in die absolut spielenswerte, von Akitoshi Kawazu erschaffene SaGa-Reihe dar - auch weil sie mit THE FINAL FANTASY LEGEND den allerersten Titel dieser Reihe enthält, der ursprünglich 1990 für den Game Boy veröffentlicht wurde. Die klassischen 8-Bit-Spiele von damals kehren nun als originalgetreues Remake zurück und entführen Rollenspielfreunde auf eine fantastische Reise - teils Nostalgietrip, teils wegweisendes Abenteuer. Auf ihrer Reise kämpfen Spieler gegen Monster, erkunden Städte und erleben legendäre Geschichten. Darüber hinaus bietet die Kollektion viele Komfortanpassungen und neue Features, die das Spielerlebnis verbessern: Geschwindigkeits-Boosts für Charaktere, eine anpassbare Bildschirmvergrößerung, einen Retro-Anzeigemodus sowie neue Musikstücke und Illustrationen und vieles mehr.Mit dieser überarbeiteten Sammlung kommen Spieler außerdem in den Genuss eines besonderen Songs zur Feier des Jubiläums (Across the 'Sa・Ga' von Kenji Ito), erhalten acht verschiedene Ingame-Wallpaper und zudem die Möglichkeit, das Spiel wahlweise mit englischen oder japanischen Untertiteln zu genießen. THE FINAL FANTASY LEGEND war das allererste RPG, das für den Game Boy erschaffen wurde. Um diesem Meilenstein der Gaming-Geschichte ihre Anerkennung zu zollen, können Spieler ihre Joy-Con-Controller abnehmen und die Konsole vertikal halten, um die Schaltflächen auf dem Bildschirm zu benutzen und so das echte Game Boy-Spielgefühl von einst wieder aufleben zu lassen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer