The Witcher: Monster Slayer: Mobiles AR-Rollenspiel im Witcher-Universum startet Ende Juli

Am 21. Juli 2021 wird CD-Projekt-RED-Tochter Spokko das kostenlos spielbare Augmented-Reality-Rollenspiel The Witcher: Monster Slayer für iOS und Android veröffentlichen. Via Google Play sind bereits Vorregistrierungen möglich, wodurch man sich auch das Kaer-Morhen-Stahlschwert sichert, mit dem man für jedes getötete Monster zehn Prozent mehr Erfahrungspunkte erhält.Spielbeschreibung des Herstellers: "The Witcher: Monster Slayer (...) spielt lange vor der Geschichte der The Witcher-Spielereihe von CD PROJEKT RED. In einer Zeit, in der Monster in großer Zahl frei durch das Land streifen, ist die noch relativ neue Rolle des 'Hexers' auf dem gesamten Kontinent unentbehrlich geworden. In Monster Slayer werden die Spieler und Spielerinnen erleben, wie sich die Welt um sie herum in das aus dem The Witcher-Universum bekannte Dark-Fantasy-Reich verwandelt. Als frisch ausgebildeter Hexer werden sie sich mit ortsbezogenem Gameplay und fortschrittlichen Augmented-Reality-Features auf die Jagd nach blutrünstigen Monstern machen, die in der Nähe lauern."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer