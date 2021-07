Lost At Sea: Der surreale Inseltrip hat begonnen

Eine persönliche Geschichte: Erlebe eine zutiefst persönliche Geschichte aus erster Hand und hilf der Protagonistin, bestimmte (traumatische) Momente ihrer Vergangenheit wieder zu erleben und neu zu überdenken.

Insel des Gedächtnisses: Erkunde verschiedene Lebensabschnitte, jeden mit seinem eigenen wunderschönen Inselbiom.

Bildschöne Erinnerungen: Umwerfende Illustrationen fangen die Essenz wichtiger Momente in Annas Leben ein, während komplexe Klänge ihre tiefsten Ängste beschwören.

Stelle dich deinen Ängsten: Habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? Habe ich die mir wichtigen Menschen enttäuscht? Stelle dich als Anna direkt deinen Ängsten oder renne vor ihnen davon, bis du bereit bist.

Spiele, an die du dich erinnerst: Schalte Erinnerungen frei, indem du speziell angefertigte Minispiele und Rätsel löst, die Annas Erinnerungen auf einzigartige Art und Weise verkörpern.

Am 15. Juli 2021 haben Headup Games und Studio Fizbin ( The Inner World ) das narrative Inselabenteuer Lost At Sea ab 12,74€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 22. Juli ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro), via PlayStation Store und Microsoft Store hingegen nicht. Die Veröffentlichung auf GOG steht derweil noch aus. In der Spielbeschreibung heißt es: "Lost At Sea erzählt die Geschichte von Anna, die ihren Lebensabend in Einsamkeit verbringen muss. Um eine neue Zukunft anzugehen, muss sie mit ihrer Vergangenheit abschließen. Rekonstruiere ihre Erinnerungen durch Objekte und Rätsel auf einer seltsamen Insel und stelle dich der Frage, der wir uns alle irgendwann einmal stellen werden: 'Habe ich alles richtig gemacht?'Erlebe in Lost At Sea wichtige Momente in Annas Leben – Momente, die uns allen bekannt vorkommen, solche, die uns fragen lassen, wie das Leben plötzlich Kontrolle über uns ergriffen hat und nicht andersherum. Auf einer mysteriösen Insel, auf der jedes Biom einem Lebensabschnitt entspricht, erkundest du die Umgebung und löst Rätsel, um Erinnerungen zurückzuerlangen, während deine inneren Ängste dich einzuholen versuchen und dich daran hindern wollen, dein Leben fortzuführen. Letzten Endes ist dies ein Spiel über die Dinge, an die du dich erinnern möchtest, die Dinge, nach denen du dich sehnst, und das Leben als Ganzes."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer