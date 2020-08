Lacuna: Düsteres Sci-Fi-Adventure für PC angekündigt

Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC)

Das Saarländer Entwicklerstudio DigiTales Interactive und Publisher Assemble Entertainment haben anlässlich der gamescom 2020 das 2D-Adventure Lacuna angekündigt, das im Sommer 2021 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Lacuna ist ein storybasiertes Pixel-Art Adventure in einem wunderschönen 2D SciFi-Noir Universum, das mit seinen umfangreichen Dialogoptionen, den Spieler zu folgenschweren Entscheidungen herausfordert.Darum geht's: Du bist Neil Conrad, CDI-Agent. Du ermittelst in einem Mordfall, der dein Leben und das ganze Sonnensystem ins Chaos zu stürzen droht. Befrage Zeugen, sammele Hinweise und setze das Puzzle zusammen, um die hässliche Wahrheit ans Licht zu bringen ... oder auch nicht.Kein Zurück: Die Story kann verschiedene Verläufe nehmen. Wie sie ausgeht, hängt von dir ab. Klar, du kannst zum Ende vorpreschen, ohne dir viele Gedanken zu machen - wenn du mit den Konsequenzen leben kannst. Nur wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, kommst du am Ende vielleicht mit deiner Haut davon.Wie weit wirst du gehen? - Auf manche Fragen gibt es keine richtige Antwort. Verrätst du einen Freund, um deine Familie zu beschützen? Bringst du deine Nächsten in Gefahr für das Allgemeinwohl? Wahrst du den Frieden oder enthüllst du die schreckliche, welterschütternde Wahrheit?"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer