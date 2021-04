Lacuna: Prolog: Kostenloser Vorgeschmack auf den Sci-Fi-Noir-Krimi

Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC) Screenshot - Lacuna (PC)

Am 22. April 2021 haben das Saarländer Entwicklerstudio DigiTales Interactive und Publisher Assemble Entertainment einen kostenlosen Prolog ihres 2D-Mystery-Adventures Lacuna für PC veröffentlicht: "Der Prolog zum 2D-Sci-Fi-Noir-Adventure Lacuna beauftragt dich - CDI Agent Neil Conrad - mit den Ermittlungen in einem hochbrisanten Mordfall, der das gesamte Sonnensystem in einen Krieg stürzen könnte. Löse den ersten in einer Reihe von Fällen, die immer tiefer in eine alles verändernde Verschwörung führen." Der Prolog soll etwa eine Stunde Spielzeit bieten, das fertige Spiel am 20. Mai auf Steam und GOG erscheinen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Lacuna ist ein modernes Pixelart-Abenteuer, das vor allem von einer spannend erzählten Geschichte angetrieben wird und in einem wunderschönen 2D Sci-Fi-Noir-Universum spielt. Die Geschichte von Lacuna dreht sich um den Protagonisten Neil Conrad, einem CDI Agent (Central Department of Investigation). Neil untersucht einen kaltblütigen Mordfall der sein Leben und sogar das des gesamten Sonnensystems ins Chaos zu stürzen droht. Jetzt liegt es an ihm Zeugen zu befragen, Hinweise zu sammeln und Intrigen aufzudecken... oder eben auch nicht. Die Handlung gerät bei keiner Entscheidung ins stocken, es gibt kein Zurück. Adventure-Fans werden nämlich durch umfangreiche Dialogoptionen herausgefordert Entscheidungen zu treffen, die potenziell schwerwiegende Folgen haben können. In dieser ergreifenden Geschichte wird sogar der eigene moralische Kompass in Frage gestellt."Letztes aktuelles Video: Prolog Trailer