Lacuna: Sci-Fi-Noir-Adventure für PC erscheint heute

Publisher Assemble Entertainment und Entwicklerstudio DigiTales Interactive veröffentlichen heute das Sci-Fi-Noir-Adventure Lacuna für 15,99 Euro mit einem Launch-Discount von 15 Prozent für PC auf Steam und GOG.com . Zusätzlich zur Standard-Edition gibt es noch die "Save-The-World-Edition" für 25,99 Euro, die neben dem Spiel noch den Soundtrack enthält. Außerdem spendet Assemble zehn Prozent seiner Einnahmen (bei jeder verkauften Save-The-World-Edition) an GoGiveOne. GoGiveOne wurde von der WHO Foundation gegründet und sammelt Spenden, um Impfstoffe (darunter auch gegen Covid-19) für Länder bereitzustellen, die sich diese Impfstoffe selbst nicht leisten können."Die Geschichte von Lacuna dreht sich um den Protagonisten Neil Conrad, einem CDI Agent (Central Department of Investigation). Neil untersucht einen kaltblütigen Mordfall, der sein Leben und sogar das des gesamten Sonnensystems ins Chaos zu stürzen droht. Jetzt liegt es an ihm Zeugen zu befragen, Hinweise zu sammeln und Intrigen aufzudecken... oder eben auch nicht. Die Handlung gerät bei keiner Entscheidung ins Stocken, es gibt kein Zurück. Adventure-Fans werden nämlich durch umfangreiche Dialogoptionen herausgefordert Entscheidungen zu treffen, die potenziell schwerwiegende Folgen haben können. In dieser ergreifenden Geschichte mit multiplen Enden wird sogar der eigene moralische Kompass in Frage gestellt", schreiben die Entwickler."Wir können kaum glauben, dass unser Erstlingswerk Lacuna fertig ist. Es ist ein Herzensprojekt, das uns seit unserer Studentenzeit begleitet hat, und wir freuen uns sehr darauf, es mit der Welt zu teilen und zu sehen, welche Entscheidungen die Spieler darin treffen werden. Wir glauben, dass Videospiele das beste Medium für immersive und berührende Geschichten sind - und wir hoffen, dass ihr genau das aus Lacuna mitnehmen werdet", sagen Jasmin Pfeiffer und Julian Colbus (Inhaber von DigiTales Interactive).Interessierte Spieler können sich einen kostenlosen Prolog des Pixelart-Abenteuers auf Steam anschauen. Die Prolog-Spielzeit soll ca. eine Stunde betragen.Letztes aktuelles Video: Release Trailer