Orbital Bullet: 360-Grad-Plattformer düst in den Early Access

360°-Kampf: Rundum glücklich um die Welt ballern! Als Scharfschütze genüsslich deine Feinde aus sicherer Entfernung aus den Latschen hauen oder sie im Nahkampf mit einer geballten Ladung deiner Hyper-Schrotflinte zerfetzen? Kein Problem!

Klassenbester: Schließe herausfordernde Mission ab und erhalte Zugriff auf vier unterschiedliche Klassen, darunter der Techniker mit seinen durchschlagskräftigen Geschütztürmen und der brandgefährliche Feuerteufel.

Dynamische Skills: Erstelle deinen eigenen Skilltree, triff kluge Entscheidungen und verbessere deinen Charakter, um die maximale Power zu erlangen - deine Fähigkeiten ändern sich mit jedem neuen Spiel.

Stabile Aufwertung: Erhöhe die Durchschlagskraft deines Charakters durch permanente Upgrades wie dem Kombo-System, dem Medi-Rucksack oder besseren Waffen zu jedem Start.

Welten-Mix Deluxe: Handgefertigte, herausfordernde und prozedural generierte Level garantieren eine abwechslungsreiche Spielerfahrung und warten mit allerlei Geheimnissen auf, die es zu entdecken gilt.

Am 22. April 2021 haben SmokeStab und Assemble Entertainment den Roguelite-Plattformer Orbital Bullet ab 11,69€ bei kaufen ) im Early Access für PC veröffentlicht, wo er in frühestens einem Jahr fertiggestellt werden soll. Auf Steam , wo bis dato 91 Prozent der Nutzerreviews positiv sind, wird noch bis zum 6. Mai ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des im Kern an den Hüpfklassiker Nebulus oder Housemarques Resogun erinnerden Titels gewährt (11,69 Euro statt 12,99 Euro). Der Preis der Vollversion soll später höher ausfallen. Außerdem bietet man eine "Save The World"-Edition für aktuell 20,69 Euro statt 22,99 Euro an, die neben dem Spiel auch den offiziellen Soundtrack beinhaltet und bei der zehn Prozent der von Assemble gemachten Einnahmen an Ocean Cleanup gespendet werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Orbital Bullet ist ein schnelles 360° Action Jump & Run mit Rogue-Lite-Elementen, bei der sich das gesamte Spiel im Kreis dreht. Ballert euch euren Weg durch eine Vielzahl von Monstern auf prozedural generierten Planeten. Modifiziert euren Charakter mit allerhand Ausrüstungsgegenständen, Fähigkeiten und nutzt die brachiale Durchschlagskraft unterschiedlichster Waffen für eure Zwecke. Kill. Die. Modify. Das innovative 360° Rogue-lite hat bereits mehrere Preise abgeräumt, u.a. in der Kategorie 'Bestes Konzept mit Prototyp' beim GermanDevDays Award 2019 oder den zweiten Platz in der Kategorie 'Nachwuchspreis Prototyp' beim Deutschen Entwicklerpreis 2019. Auch international hat der Titel bereits auf sich aufmerksam gemacht und wurde u.a. für den bekannten IGF Award als 'Best Student Game' im Rahmen der GDC 2020 nominiert."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer