Unknown 9: Awakening: Narratives Action-Adventure für PC, PS5 und Xbox Series X angekündigt

Im Rahmen der gamescom 2020 Opening Night Live hat Reflector Entertainment das narrative Action-Adventure Unknown 9: Awakening angekündigt, das 2021 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen soll. Über die Protagonistin heißt es: "Haroona wuchs in den Straßen von Kalkutta, Indien auf und wird von Visionen ihres eigenen Tods verfolgt. Sie besitzt die mysteriöse Fähigkeit, das Ungesehene und Unsichtbare zu manipulieren, etwas das sie zunächst nicht versteht. Doch schon bald tritt ein Mentor in ihr Leben, der Haroona hilft, ihre Gabe zu meistern und ihr zeigt, wie sie sich Zugang zu der ominösen versteckten Dimension namens The Fold verschafft. Somit beginnt ihre Reise, um die Rätsel, welche diese neue Welt umranken, zu lösen.""UNKNOWN 9: AWAKENING ist Reflectors erstes Videospiel. Es ist ein Herzensprojekt von einem kleinen Team, bestehend aus Urgesteinen der Industrie, die etwas anders machen wollen", so Alexandre Amancio, CEO von Reflector Entertainmen "Unser Spiel zeigt eine komplexe Heldin, die lernen muss, sich selbst zu akzeptieren. Das Spiel ist im Unknown-9-Universum angesiedelt, einer modernen Storywelt, welche das Schicksal der Menschheit auf Messers Schneide sieht. Erreicht sie Transzendenz oder wird sie sich selbst zerstören?"Weiter heißt es vom Hersteller: "Das Unknown-9-Universum besteht aus verbundenen Medien- und Content-Angeboten mit wiederkehrenden Charakteren und Storylines, welche ein tiefgründige und immersive Welt schaffen. Dies beinhaltet den Mystery-Thriller Roman Unknown 9: Genesis, geschrieben vom Bestseller-Autor Layton Green, einen Podcast mit dem Titel Unknown 9: Out of Sight, und Unknown 9: Torment, einem Comicbuch. Alle Inhalte sind in sich abgeschlossen, aber wenn sie als Ganzes gesehen werden, entfaltet sich eine tiefgreifende Geschichte, mit der man noch tiefer in das Unknown-9-Universum eintauchen kann.Als Vorbereitung für den Release des Spiel in 2021 können Fans auf unknown9.com einen ersten Blick in das Unknown-9-Universum werfen und an Unknown 9: Chapters teilnehmen. Dabei handelt es sich um ein interaktives Community-Ereignis, bei dem Fans Rätsel aus der Welt von UNKNOWN 9 lösen können. Unknown 9: Chapters wurde von Alice & Smith, einem Studio aus Montreal, entwickelt. Alle, die sich an dem Community-Ereignis beteiligen, erhalten kostenlosen, zeitlich begrenzten Zugang zu Auszügen aus dem Roman, dem Podcast und dem Comic."Letztes aktuelles Video: Awakening Teaser Trailer