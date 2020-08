Das Adventure-Klassiker Sam & Max soll offenbar zurückkehren - in welcher Form auch immer - das wurde soeben auf der gamescom 2020: Opening Night Live angedeutet. Viel mehr als der Schriftzug der Marke sowie der Name von Spielentwickler Happy Giant war allerdings noch nicht zu sehen. "Bleibt dran für mehr Infos" - so die nebulöse Ankündigung.Seine letzten Auftritte hatte das Duo in Telltales Episodenspielen vor etwa zehn Jahren.