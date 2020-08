Sam & Max: Vermutlich ist eine Rückkehr des Adventure-Duos in VR geplant

Aktualisierung vom 27. August 2020, 21:10 Uhr

Original-Meldung vom 27. August 2020, 20:41 Uhr

Wie Uploadvr.com aufgefallen ist, trägt Max im kurzen Teaser eine Art VR-Headset aus Pappe (das hat man nun davon, im falschen Moment den Blick vom Stream abzuwenden). Es dürfte sich also um einen Titel für Virtual Reality handeln! Auch dass die Entwickler bisher an AR-Titeln wie QuasAR gearbeitet haben, deute darauf hin. Plattformen oder genauere Details sind aber noch nicht bekannt.Das Adventure-Klassiker Sam & Max soll offenbar zurückkehren - in welcher Form auch immer - das wurde soeben auf der gamescom 2020: Opening Night Live angedeutet. Viel mehr als der Schriftzug der Marke sowie der Name von Spielentwickler Happy Giant war allerdings noch nicht zu sehen. "Bleibt dran für mehr Infos" - so die nebulöse Ankündigung.Seine letzten Auftritte hatte das Duo in Telltales Episodenspielen vor etwa zehn Jahren.