Sam & Max: This Time It's Virtual!: Als Freelance-Police-Rekrut in der virtuellen Realität mit Sam und Max

Screenshot - Sam & Max: This Time It's Virtual! (VirtualReality) Screenshot - Sam & Max: This Time It's Virtual! (VirtualReality) Screenshot - Sam & Max: This Time It's Virtual! (VirtualReality) Screenshot - Sam & Max: This Time It's Virtual! (VirtualReality) Screenshot - Sam & Max: This Time It's Virtual! (VirtualReality)

Nach der Mini-Vorstellung bei der gamescom Opening Night Live ist bei der Future Games Show (gamescom Edition) das Sam-&-Max-Spiel näher vorgestellt worden. Das Adventure wird den offiziellen Titel Sam & Max: This Time It's Virtual tragen und - wie erwartet - für nicht näher benannte Virtual-Reality-Plattformen erscheinen.Das Entwicklungsteam des Spiels (Happy Giant) besteht aus mehreren Teammitgliedern, die sowohl am Originalspiel Sam & Max: Hit the Road von LucasArts aus dem Jahr 1992 als auch an der Sam-&-Max-Telltale-Serie mitgearbeitet haben. Das Spiel wird als "Action-Adventure" bezeichnet und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2021 herauskommen. Steve Purcell, der Schöpfer von Sam & Max, fungiert als Berater in den Bereichen Game-Design, Grafikstil und Story. David Nowlin und Dave Boat kehren als Sprecher für Sam und Max zurück.In Sam & Max: This Time It's Virtual wird man Sam und Max nicht (direkt) steuern können, sondern an ihrer Seite in der virtuellen Realität spielen. Man wird quasi als Kadett der "Freelance Police" rekrutiert und ausgebildet. Dabei wird man eine Reihe von Trainingskursen durchlaufen, die das Duo in einem verlassenen Freizeitpark eingerichtet hat, der wahrscheinlich ein dunkles Geheimnis birgt. "Wenn die Spieler Fortschritte machen, werden sie ihre neuen Fähigkeiten in der Nachbarschaft von Sam & Max sowie an anderen Orten, die sich jeder Beschreibung entziehen, auf die Probe stellen", versprechen die Entwickler.