Sam & Max: This Time It's Virtual!: Actionreiche Eindrücke aus dem VR-Abenteuer

Erstaunlich actionlastig geht es in den Spielszenen zu Sam & Max: This Time It's Virtual zu, welche von Entwickler Happy Giant veröffentlicht wurden. Zunächst wird eine mehrköpfige Riesenschlange besiegt, später muss der Spieler bei seiner Ausbildung als Freelancer offenbar allerlei Trainings-Parcours und Minispiele wie Dosenwerfen mit Max als Wurfgeschoss bestehen."Wenn die Spieler Fortschritte machen, werden sie ihre neuen Fähigkeiten in der Nachbarschaft von Sam & Max sowie an anderen Orten, die sich jeder Beschreibung entziehen, auf die Probe stellen", versprechen die Entwickler. Aufgenommen wurden die Spielszenen auf einer Quest 1.Das VR-Action-Adventure zur klassischen Adventure-Serie soll 2021 für noch unbekannte Headsets erscheinen (offensichtlich inklusive der Quest/Quest 2). Das Entwicklungsteam des Spiels (Happy Giant) besteht aus mehreren Teammitgliedern, die sowohl am Originalspiel Sam & Max: Hit the Road von LucasArts aus dem Jahr 1992 als auch an der Sam-&-Max-Telltale-Serie mitgearbeitet haben. Steve Purcell, der Schöpfer von Sam & Max, fungiert als Berater in den Bereichen Game-Design, Grafikstil und Story. David Nowlin und Dave Boat kehren als Sprecher für Sam und Max zurück.- Experience the two-fisted japes and tomfoolery of internationally beloved icons Sam and Max in mind-melting virtual reality!- So real you can feel Sam’s breath on your neck!- Gape in stupefied awe as Sam and Max run amok through their sixth or seventh medium, leaving a trail of broken hearts and minds in their wake!- Push yourself to be the best of the best of the middling, as a dog and a naked rabbity thing harangue you through different Freelance Police Academy training challenges.- In an abandoned amusement park they have retrofitted, play as a trainee under Sam & Max’s tutelage/verbal abuse to become a member of the Freelance Police.- Discover the horrible and socially relevant secrets lurking behind, under, and within Cap’n Aquabear’s rotting theme park!- Give evil scientists and demonic trespassers their just desserts… with sprinkles!"