Sam & Max: This Time It's Virtual!: Rätsellastige Spielszenen vom "Upload VR Showcase"; Release ab Sommer 2021

Bislang bekamen VR-Youtuber wie Nathie vor allem actionlastige Spielszenen aus Sam & Max: This Time It's Virtual! zu spielen - inklusive viel Körpereinsatz in diversen Minispielen und Erkundungen mit viel Geblödel. Im Rahmen des " Upload VR Showcase " wurde heute Nacht allerdings deutlich, dass auch rätsellastige Elemente im VR-Ableger des Adventure-Klassikers zu stecken scheinen.Die "Get A Clue Challenge" etwa erinnerte an einen VR-Escape-Room, in dem diverse Schlüssel ausfindig gemacht werden mussten - mit dem Einsatz von Überwachungskameras, einer Schneekugel und anderer Spielereien. Der Release-Zeitraum der Quest-Fassung liegt mittlerweile auf dem Sommer 2021; PC-VR und PSVR werden später bedient.