Sam & Max: This Time It's Virtual!: Die VR-Ermittlungen starten am 8. Juli auf Oculus

Das tierische Ermittler-Duo Sam & Max meldet sich schon bald in seinem ersten echten VR-Abenteuer zurück: Wie Happy Giant und Big Sugar verkünden, erscheint Sam & Max: This Time It's Virtual am 8. Juli. Zunächst werden lediglich VR-Headsets von Oculus versorgt - Umsetzungen für SteamVR (inkl. Veröffentlichung bei Viveport Infinity) und PlayStation VR (PSVR) sollen später im Jahr folgen.Zudem wurde bekannt gegeben, dass Steve Purcell als Erschaffer der beiden Comic-Helden den Entwicklern nicht nur als Berater hinsichtlich des Spieldesigns, Artworks und der Story zur Seite, sondern wird auch erstmals höchstpersönlich eine Rolle als Charakter im Spiel übernehmen. Genauer gesagt wird er der Figur Duncan B. Dills seine Stimme leihen. Im Spiel handelt es sich dabei um den Erschaffer des AquaBear Funtime Parks.Wenn man es genau nimmt, ist es nicht das erste Mal, dass Sam und Max mit VR in Berührung. In einer Passage von Sam & Max: Hit the Road, dem Kult-Adventure von 1993 ( zum Rückblick ), setzte sich Sam bereits ein Headset auf seinen Hunde-Schädel und musste sich in der klobigen VR-Welt zurechtfinden, während Partner Max in der realen Welt als Schwert-Ersatz fungierte.Letztes aktuelles Video: Escape Room Level