Sam & Max: This Time It's Virtual!: Demo für HTC Vive und Valve Index steht bereit

Eine Demo von Sam & Max: This Time It's Virtual! kann bei Steam für HTC Vive und Valve Index runtergeladen werden. Der Auftakt des Spiels kann ausprobiert werden.Bisher ist Sam & Max: This Time It's Virtual! nur auf Oculus Quest verfügbar. Die Umsetzungen für SteamVR (HTC Vive oder Valve Index) und Viveport Infinity sollen im Laufe des Jahres folgen. PlayStation VR wird Anfang 2022 versorgt.Produktbeschreibung: "Sam ist ein Hund mit einem Hut. Max ist ein hyperkinetisches nacktes kaninchenähnliches Etwas. Zusammen sind sie die freiberufliche Polizei, die in der ganzen Galaxie berühmten Agenten der willkürlichen Gerechtigkeit, und jetzt erscheinen sie zum x-ten Mal in einem Videospiel - Sam & Max: This Time It‘s Virtual! Selbst Multimedia-Unheilkiller wie Sam & Max brauchen Hilfe, und dieses Mal verwenden sie die unfassbare Magie der virtuellen Realität, um den Spieler zu einem furiosen Tag voller Monstermorden, Hindernisstrecken und vorsichtig entladenen Schusswaffen in ihrer seltsamen Welt einzuladen. Ganz nebenbei wollen sie natürlich die ganze Welt retten."Letztes aktuelles Video: Escape Room Level