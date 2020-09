Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu-Gameplay-Pack: Spielszenen-Trailer zeigt die Star-Wars-Erweiterung

Nach der Ankündigung von dem Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu-Gameplay-Pack auf der gamescom 2020, die bei Star-Wars-Fans und Sims-Fans auf ein ziemlich geteiltes Echo stieß, haben EA, Maxis und Lucasfilm einen Spielszenen-Trailer veröffentlicht, der die Features des "Gameplay-Pack" näher vorstellt."Als Besucher auf Batuu können Sims Kontakte zu Einheimischen knüpfen, um zu verstehen, warum Batuu so vollkommen anders ist als andere Planeten, und um mehr über die Gruppierungen zu erfahren, die um die Kontrolle über den Planeten kämpfen. Der Widerstand, die Erste Ordnung und die Schurken wollen die Macht über den Black-Spire-Außenposten gewinnen, und die Spieler bestimmen mit ihren Sims, wer dabei erfolgreich sein wird. Sims können Rey und Vi Moradi vom Widerstand unterstützen, sich mit der Ersten Ordnung unter dem Obersten Anführer Kylo Ren verbünden oder mit Hondo Ohnaka und den Schurken Kredits verdienen. Wenn Sims zu spannenden Missionen aufbrechen, erhöhen sie ihren Ruf und schalten legendäre Artefakte, Ausrüstung, neue Outfits und wichtige Story-Missionen frei, mit denen sie in der Welt für Veränderung sorgen und das Machtverhältnis verschieben", schreiben die Entwickler."Außerdem können Spieler ein begehrtes Lichtschwert erstellen, ihren eigenen Droiden gestalten, der sie auf Missionen unterstützt, mit legendären Sternenjägern fliegen und sogar versuchen, einen Sturmtruppler zu umwerben. Wenn die Sims nach Hause zurückkehren, können sie Gegenstände wie das Lichtschwert, den Droiden, neue Artefakte, Deko und Rezepte als Erinnerung an ihre Reisen mit nach Hause nehmen. Sie können auch eine Runde Sabacc spielen oder ein Lichtschwert-Training abhalten."Das "Gameplay-Pack" wird am 08. September für PC (Origin, Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Ein Preis wurde nicht genannt, aber "Gameplay-Packs" (ohne Lizenz) kosten in der Regel 19,99 Euro. Das Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu-Gameplay-Pack wurde von der USK ab 6 Jahren freigegeben und wird auch als Bundle mit dem Die Sims 4-Basisspiel im Handel erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer