Age of Empires 3: Definitive Edition: Überarbeitete Echtzeit-Strategie mit diversen Verbesserungen im Oktober

Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC)

Die Age of Empires 3: Definitive Edition wird am 15. Oktober 2020 für PC ( Microsoft Store Steam und Xbox Game Pass für PC) erscheinen. Der normale Preis wird 19,99 Euro betragen. Das Spiel wird alle bisher veröffentlichten Erweiterungen (The Asian Dynasties und The WarChiefs) und alle 14 Fraktionen/Kulturen sowie die beiden Neuzugänge Schweden und Inka enthalten.Die überarbeitete Version des Echtzeit-Strategiespiels bietet 4K-Grafik, neue 3D-Modelle, eine überarbeitete Benutzeroberfläche, Cross-Play-Multiplayer (Steam, Microsoft Store), verbesserte Soundeffekte und einen vollständig neu gemasterten Soundtrack. Außerdem werden neue "Historische Schlachten", Herausforderungsmissionen der Marke "Kunst der Kriegsführung", Mod-Support und ein Zuschauermodus für den Mehrspieler-Modus versprochen. Des Weiteren sollen größere Veränderungen und Verbesserungen an den "amerikanischen Ureinwohnern" (Native American Civilizations) vorgenommen werden, da diese im Originalspiel laut den Entwicklern nicht ideal präsentiert wurden.Microsoft: "Apropos Zivilisationen: Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit bei World’s Edge besteht darin, die Kulturen und Völker, die wir in unseren Spielen darstellen, authentisch zu repräsentieren. Während der Entwicklung von Age III: DE wurde uns klar, dass wir diesem Anspruch in Bezug auf indianische Kulturen bisher nicht gerecht geworden waren. Zur Korrektur dieses Missstandes kamen wir mit Vertretern zusammen, um mehr über die einzigartige Geschichte und Kultur ihrer Völker zu lernen und sie auf respektvolle Weise darzustellen. Wiederkehrende Spieler werden daher feststellen, dass es einige Veränderungen in den Kulturen der Ureinwohner Amerikas gegeben hat."Letztes aktuelles Video: Ankündigung