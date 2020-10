Age of Empires 3: Definitive Edition: Auf dem PC startklar

Microsoft hat Age of Empires 3: Definitive Edition ab 17,99€ bei kaufen ) für PC veröffentlicht - via Windows 10 Store, Steam oder im Xbox Game Pass für PC. Das überarbeitete Echtzeit-Strategiespiel (19,99 Euro) umfasst das Hauptspiel, die beiden Erweiterungen The Asian Dynasties sowie The WarChiefs und zwei neue spielbare Fraktionen (Schweden und Inka). Die Schweden orientieren sich spielerisch eher an den bisherigen Fraktionen aus Europa und setzen stärker auf die militärische Vorherrschaft. Die Inka heben sich etwas von den anderen AOE3-Kontrahenten ab und spielen sich mit Fokus auf Städtebau vergleichsweise defensiv. Unser Test befindet sich in Arbeit, wird aber noch einige Zeit brauchen.Die Entwickler fassen die Neuerungen und Verbesserungen so zusammen: "Freu Dich auf brillante 4K-Grafik und auf ein neues Backend für Live-Multiplayer und Matchmaking, das die Organisation von PvP-Schlachten vereinfacht. Weiterhin haben wir zahlreiche Assets neu modelliert – jeder Baum, jedes Geländeteil, jedes Gebäude und jede Einheit erscheint in neuem Glanz. Dazu gibt es vollständig überarbeitete Audiospuren und Soundtracks, inklusive neuer Charakter-Sounds für Kampagnen. Die zahlreichen neuen KI-Verbesserungen bringen unter anderem eine brandneue und extrem schwere KI-Schwierigkeitsstufe, eine Beschleunigung des Deckbaus, vorgefertigte Decks und verbesserte Editor- und Kampagnentools. Die komplett überarbeitete Benutzeroberfläche steht in der klassischen aber auch in einer modernisierten Ansicht zu Verfügung. Ferner sorgt der neue Kamera-Zoom sowie eine Vielzahl benutzergesteuerter Spiel- und Befehlsoptionen dafür, dass Du das neue Age genau nach Deinen Bedürfnissen einrichtest.""Wir haben nämlich auch The Art of War zu Age 3: DE hinzugefügt. (...) Denn dieser Modus verfügt über einzigartige Nuancen, die Age 3 von allen bisherigen Age-Spielen abheben und bieten großartige Übungsmöglichkeiten für alle, die ihre Fähigkeiten sowohl für Kampagnen als auch den Mehrspieler-Modus schärfen wollen. Zusätzlich erlebst Du in der neuen Kategorie der Historischen Schlachten in Age 3: DE ausgewählte historisch akkurate Gefechte, die den Verlauf der Geschichte entscheidend geprägt haben. Diese Szenarien sind eine tolle Ergänzung zum atmosphärischen Story-Modus der Kampagnen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer