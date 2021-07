Age of Empires 3: Definitive Edition: The African Royals: Erweiterung umfasst zwei Zivilisationen inkl. Gatling-Kamel

"Äthiopien: Machen Sie das 'Dach Afrikas' mit Palästen und Bergklöstern zu Ihrem Zuhause, während Shotelkrieger die gegnerischen Linien durchbrechen und Ihre Mörser Feuer auf gegnerische Einheiten und Gebäude niederregnen lassen. Bilden Sie den mächtigen Oromo aus, um gegnerische Kavallerieangriffe niederzumähen, nehmen Sie mit Neftenya die gegnerische Infanterie aufs Korn oder machen Sie sich eines Ihrer Bündnisse zunutze, um die perfekte Strategie für Ihren Spielstil zu planen.

Hausa: Errichten Sie ein blühendes Hausa-Königreich mit inspirierenden Griots, lukrativem Viehhandel und einflussreichen Universitäten. Beschützen Sie Ihre Besitztümer mit Maigadi-Wachen und importierten Kanonen. Gehen Sie schon früh in Führung, indem Sie das gegnerische Imperium mit einer Mischung aus genügsamen Fulani-Bogenschützen, schnellen Plünderern und imposanten Lifidi-Rittern dem Erdboden gleichmachen."

Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC) Screenshot - Age of Empires 3: Definitive Edition (PC)

"Die Schlacht von Alcácer-Quibir: Sebastian von Portugal, ein junger und eifersüchtiger König, ist unter dem Vorwand eines Kreuzzugs in Marokko einmarschiert. Die Saadi sind jedoch nicht beeindruckt und versammeln ihre Armee, um sich den Eindringlingen entgegenzustellen. Die Iberer mögen über überlegene Technologie, Söldner und die Hilfe eines hiesigen Marionettensultans verfügen, aber die Truppen des Sultans kämpfen, um ihr Zuhause zu schützen.

Der Untergang der Hausa: Der wegen seiner Kritik an der Gier und der Unmoral der städtischen Eliten aus dem Hausa-Staat Gobir verbannte Usman dan Fodio war als Gelehrter, Schriftsteller und militärischer Führer bekannt, der die Fulani-Nomaden, Hausa-Bauern und geflüchteten Sklaven einte, um eine Revolution in der Sahelzone Westafrikas anzuzetteln.

Die Ära der Prinzen: Über ein Jahrhundert lang hatte Äthiopien mit lokalen Kriegsherren zu kämpfen, die im alten Reich um die Macht wetteiferten. Es schien keinen Ausweg aus dem Konflikt zu geben, bis ein Mann namens Kassa Hailu einschritt. Kassa, ein Veteran des äthiopisch-ägyptischen Kriegs, konnte es nicht länger ertragen, zuzusehen, wie sein Land zerrissen wurde. Er kämpfte gegen die Kriegsherren und verschenkte die Beute an die verarmten äthiopischen Bauern."

Am 2. August 2021 wird "The African Royals" erscheinen, die erste (neue) Erweiterung für die Age of Empires 3: Definitive Edition ab 17,99€ bei kaufen ) . Die 9,99 Euro teure Erweiterung umfasst zwei neue Zivilisationen (Äthiopien und Hausa) und drei weitere historische Schlachten.Tantalus Media, Forgotten Empires und die Xbox Game Studios schreiben : "Bauen Sie einen Palast, um Söldner, Bündniseinheiten, importierte Artillerie oder das neue Gatling-Kamel zu rekrutieren. Errichten Sie einen Getreidespeicher, um Jagdtiere anzulocken und Ihre Nahrungsgewinnung zu beschleunigen, oder einen Viehmarkt, um Sanga- und Zebu-Rinder zu handeln, oder setzen Sie mit einem legendären königlichen Bankett alles auf eine Karte, um sich große Mengen Einfluss zu sichern und so ihre Armee mit Verbündeten zu verstärken."Die drei historischen schlachten sind die Schlacht von Alcácer-Quibir,der Untergang der Hausa und die Ära der Prinzen.Letztes aktuelles Video: The African Royals Official Trailer