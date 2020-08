Override 2: Super Mech League: Fortsetzung der Robo-Kampfaction angekündigt

Screenshot - Override 2: Super Mech League (PC) Screenshot - Override 2: Super Mech League (PC) Screenshot - Override 2: Super Mech League (PC) Screenshot - Override 2: Super Mech League (PC) Screenshot - Override 2: Super Mech League (PC) Screenshot - Override 2: Super Mech League (PC)

Modus Games haben im Rahmen der gamescom 2020 Opening Night Live den Arena-Brawler Override 2: Super Mech League angekündigt, der im Dezember 2020 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch und PC erscheinen soll. Der Titel soll für 29,99 Euro als Standard Edition digital sowie für 39,99 Euro als Deluxe Edition inklusive Season Pass digital und physisch erhältlich sein. Auf Steam kann man den Nachfolger von Override: Mech City Brawl bereits auf die Wunschliste setzen, während man sich auf der offiziellen Website für eine Teilnahme an der Closed Beta bewerben kann. Zudem soll im September ein Crossover-Event angekündigt werden.Der Hersteller schreibt: "Override 2: Super Mech League schießt seine aufregenden Kämpfe in den Overdrive und bringt neue Charaktere mit, die die Mech-Kämpfer zu einem 20er-Roster aufstocken, das voller charmanter Persönlichkeiten steckt. Die kompetenten Gegner sind nicht das einzige vor dem sich Spieler in Acht nehmen müssen: Die Arena ist voller spielverändernder Gefahren, inklusive Lava und Geysiren, was bedeutet, dass Piloten sich strategisch verhalten müssen während sie ihr Umfeld zerstören.Mit seinen vielen verschiedenen Spielmodi - unter anderem mit Multiplayer Ranked Rumbles, Xenoswarm, King of the Hill und vielen mehr - sowie einem riesigen Berg an freischaltbaren Cosmetics und Anpassungen, bietet Override 2: Super Mech League genauso viel Spaß, wie die Mechs im Spiel groß sind.Entwickler Modus Studios Brazil hat eine Vielzahl an Upgrades in den nächsten Teil der Reihe implementiert, die den bekannten Mix aus zugänglichem Design und belohnendem Kampf auf das nächste Level bringen. Der neue Karriere-Modus führt diese Neuerungen an: Er lässt Spieler einen Ruf mit ihrem eigenen Club aufbauen, mit dem sie sich bis ganz nach oben in der Mech League boxen können."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer