Override 2: Super Mech League: Mech-Arenakämpfe beginnen kurz vor Weihnachten

Modus Games hat angekündigt, dass Override 2: Super Mech League am 22. Dezember auf PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen wird. Neben der Standard Edition (29,99 Euro) wird es auch die Ultraman Deluxe Edition geben (39,99 Euro), die den Helden Ultraman sowie drei weitere Charaktere aus dem Netflix-Anime in einem Season Pass beinhalten wird.Override 2 ist ein kompetitives Arena-Kampfspiel mit einer Riege von Mech-Superhelden. Die League unterstützt lokalen und Online-Multiplayer für zwei bis vier Spieler. Zudem wurde ein ausführliches, von den Entwicklern kommentiertes Spielszenen-Video veröffentlicht, welches das neue und verbesserte Kampfsystem zeigt.Der Hersteller schreibt: "Override 2: Super Mech League schießt seine aufregenden Kämpfe in den Overdrive und bringt neue Charaktere mit, die die Mech-Kämpfer zu einem 20er-Roster aufstocken, das voller charmanter Persönlichkeiten steckt. Die kompetenten Gegner sind nicht das einzige vor dem sich Spieler in Acht nehmen müssen: Die Arena ist voller spielverändernder Gefahren, inklusive Lava und Geysiren, was bedeutet, dass Piloten sich strategisch verhalten müssen während sie ihr Umfeld zerstören."