Override 2: Super Mech League: Crossover mit ULTRAMAN vorgestellt

Im Rahmen der Golden Joystick Awards hat Modus Games offiziell das Crossover mit ULTRAMAN für den kompetitiven Arena-Brawler Override 2: Super Mech League vorgestellt. Gleichzeitig bietet man zur geplanten Veröffentlichung am 22. Dezember neben der Standard-Edition auch eine ULTRAMAN Deluxe Edition an, die ab sofort zum Preis von 39,99 Euro vorbestellt werden kann. Sie enthält zusätzlich den Season Pass und kosmetische Bonus-Gegenstände.Override 2: Super Mech League erscheint für PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch. In der Pressemitteilung wird betont, dass Besitzer der PS4-Version einen kostenloses Upgrade für die PS5 in Anspruch nehmen können - auch dann, wenn sie die Disk-Version besitzen. Zur Unterstützung von Smart Delivery auf der Xbox werden keine Angaben gemacht,Letztes aktuelles Video: Ultraman Gameplay Trailer