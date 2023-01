Pharaoh: A New Era: Neuauflage des Aufbauklassikers lädt in Kürze zum Pyramidenbau ein

Pharaoh: A New Era – Release-Termin der Aufbausimulation steht endlich fest

Was ist neu im Remake von Pharaoh?

Lange mussten sich aufstrebende ägyptische Architekten gedulden, nun stehtkurz vor seiner Veröffentlichung: Das Remake des Aufbau-Klassikers erscheintUrsprünglich 1999 von Impressions Games produziert, baute das Strategie-Spiel in vielerlei Hinsicht auf der vorangegangenen Caesar-Reihe auf, konnte dank des Ägypten-Settings aber auch eine eigene Identität entwickeln. Fast 25 Jahre später hat Pharaoh nun mit einem Remake die Chance, Fans des Originals genauso zu fesseln wie Newcomer.Eigentlich hatten Entwickler Triskell Interactive und Publisher Dotemu, doch daraus ist offensichtlich nichts geworden. Ein neuer Termin für 2022 folgte, den man ebenfalls nicht einhalten konnte, anschließend sprach man vom ersten Quartal 2023 – letzteres scheint nun auch tatsächlich zu klappen, da der Termin nun auf den 15. Februar konkretisiert wurde, wie man auf Steam verrät.Direkt nach dem Valentinstag 2023 dürfen sich Spieler also abermals in das alte Ägypten stürzen, Pyramiden und Paläste errichten und Leben und Job von unzähligen digitalen Menschlein managen. Zum Release erwarten euch sechs Perioden mit über 50 Missionen, die laut dem Entwickler für über 100 Stunden Spielspaß sorgen sollen.Neben der Kampagne gibt es auch noch einen freien Baumodus, in dem ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt. Der damals erschienene DLC Königin des Nils: Kleopatra ist ebenfalls im Remake enthalten, der Map-Editor soll aber erst in einem zukünftigen Update nachgeliefert werden. Natürlich kommt die Neuauflage von Pharaoh aber auch mit ein paar Verbesserungen daher.Wie man in der Release-Termin-Ankündigung auf Steam noch einmal präzisiert, soll Pharaoh: A New Era natürlich vor allem audiovisuell eine moderne Erfahrung bieten. Konkret bedeutet das eine aktualisierte Grafik sowie ein neu orchestrierter Soundtrack vom Komponisten Louis Godart, zu dessen Arbeit an Pharaoh ihr auf Steam auch ein Interview findet.Abseits von der Präsentation hat man aber auch an einigen Mechaniken geschraubt und die Menüs aufgebessert. So sollt ihr im Baumenü nun jedes Gebäude mit weniger als zwei Klicks finden und bestehende Gebäude kopieren und einfügen können. Ob diese Features reichen, um dem Aufbau-Klassiker ein frisches Gewand zu spendieren, erfahrt ihr ab dem 15. Februar, wenn Pharaoh: A New Era für den PC erscheint.