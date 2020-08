Witcheye: Fliegender Augapfel sinnt auch auf PC und Switch nach Rache

Screenshot - Witcheye (PC, Switch) Screenshot - Witcheye (PC, Switch) Screenshot - Witcheye (PC, Switch) Screenshot - Witcheye (PC, Switch) Screenshot - Witcheye (PC, Switch) Screenshot - Witcheye (PC, Switch) Screenshot - Witcheye (PC, Switch) Screenshot - Witcheye (PC, Switch)

Am 27. August 2020 haben Devolver Digital und Moon Kid den bereits für iOS und Android erschienenen 2D-Plattformer Witcheye auch für PC und Nintendo Switch veröffentlicht . Via Steam und eShop wird noch bis zum 3. September ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 3,99 Euro (PC) bzw. 4,99 Euro (Switch) gewährt.Der Publisher schreibt: "Nachdem ein schmieriger Ritter und Zauberer ihre magischen Zutaten gestohlen hat, begibt sich die sanftmütige Hexe, die sich in einen fliegenden Augapfel der Rache verwandelt, in Witcheye, einem Plattform-Abenteuer der alten Schule vom Team hinter dem viralen Hit The Great Gatsby für das NES, auf eine tückische Reise.Witcheye wurde im letzten Sommer auf Apple Arcade veröffentlicht und verwendet ein fantastisch innovatives Touch & Motion Control-System, das Spielerinnen und Spielern eine beispiellose Kontrolle über den... Augapfel... der Heldin auf ihrem farbenfrohen Abenteuer gibt. Dank der Joycon-Integration könnt ihr jetzt in sechs pulsierenden Welten mit einer Vielzahl von Steuerungsoptionen elegant an Feinden abprallen und Gefahren ausweichen.Ihr führt die Hexe durch mehr als 50 Levels, die jeweils etwas ganz Einzigartiges enthalten: Knifflige neue Feinde, mysteriöse neue Umgebungen und rätselhafte Geheimnisse. Diese Elemente werden mit farbenfroher, präziser Pixelkunst und einem lebendigen Mitnick-Original-Soundtrack zum Leben erweckt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC Switch