Aragami 2: Fernöstliche Stealth-Action (Solo/Koop) erscheint Mitte September

Der Termin steht fest: Lince Works wird Aragami 2 am 17. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC via Steam veröffentlichen (PC: 34,99 Euro; Konsolen: 39,99 Euro). Die fernöstliche Stealth-Action kann komplett alleine oder gemeinsam als Koop-Stealth-Action-Adventure mit bis zu drei Personen gespielt werden."Lince Works präsentiert stolz die ersten Einblicke in das Gameplay von Aragami 2 mit einen Cinematic-In-Engine-Einblick in den Stealth-Action-Titel. In Aragami 2 stellen sich Spielerinnen und Spieler dem drohenden Terror des Akatsuchi Empire, das das Rashomon Valley bedroht. Die Aragami erheben sich wie ein Clan um das ihrige zu schützen, dabei nutzen sie die Schatten zu ihrem Vorteil. (...) Die Fortsetzung schwingt das Franchise elegant in luftige Höhen mit verbesserten Stealth-Mechaniken und einem vollkommen neuen strategischen Kampfsystem, in dem jeder Zug wohl überlegt sein sollte", schreiben die Entwickler.Die Entwickler versprechen anpassbare Waffen sowie Rüstungen und eine große Auswahl an Fähigkeiten, Schattenkräften und Ausrüstung. Der Vorgänger war mit 700.000 Verkäufen ein großer Erfolg für das Studio."Wir sind sehr stark gewachsen, seit wir an dem ursprünglichen Spiel gearbeitet haben und als größeres Studio haben wir die Möglichkeit das volle Potential von Aragami in dieser Fortsetzung zu realisieren", erklärt David León, Game Director bei Lince Works. "Eines der Dinge über die wir wirklich begeistert sind, ist das neue Kampfsystem, das nicht nur alteingesessenen Fans eine neue Spielweise bietet, sondern auch Neulinge durch eine intensivere Gameplay-Erfahrung in Aragami 2 willkommen heißt."Lince Works präsentiert die ersten Einblicke in Aragami 2 mit dem folgenden "Cinematic-In-Engine-Trailer".