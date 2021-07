Aragami 2: Video zeigt Stealth- und Kampfmechaniken

Die Entwickler von Aragami 2 ab 45,99€ bei vorbestellen ) stellen im folgenden Video die Stealth- und Kampfmechaniken aus dem fernöstlichen Stealth-Actionspiel näher vor. Stealth ist die Grundlage des Spiels, wobei die namensgebenden Attentäter im Vergleich zum Vorgänger mobiler sind und schneller von Schatten zu Schatten eilen können. Scheitert ein Schleichversuch, muss man in geschicklichkeitsbasierten und taktischen Kämpfen versuchen, die Gegner zu besiegen, jedoch sind die Aragami im normalen Kampf wesentlich verwundbarer. Aragami 2 kann komplett alleine oder als Koop-Stealth-Action-Abenteuer mit bis zu drei Personen gespielt werden.Lince Works wird Aragami 2 am 17. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC via Steam veröffentlichen (PC: 34,99 Euro; Konsolen: 39,99 Euro). Es wird ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten sein. Die Konsolen-Versionen werden von Merge Games ebenfalls als Box-Versionen vertrieben."In Aragami 2 stellen sich Spielerinnen und Spieler dem drohenden Terror des Akatsuchi Empire, das das Rashomon Valley bedroht. Die Aragami erheben sich wie ein Clan um das ihrige zu schützen, dabei nutzen sie die Schatten zu ihrem Vorteil. (...) Die Fortsetzung schwingt das Franchise elegant in luftige Höhen mit verbesserten Stealth-Mechaniken und einem vollkommen neuen strategischen Kampfsystem, in dem jeder Zug wohl überlegt sein sollte", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Dev Walkthrough Stealth Combat Features