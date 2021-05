Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground: Überblick über die rundenbasierten Warhammer-Schlachten

Gasket Games (Entwickler) und Focus Home Interactive (Publisher) haben Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground ab 31,99€ bei vorbestellen ) ausführlicher vorgestellt - auch im Video (siehe unten). In dem rundenbasierten Strategiespiel befehligt man eine Streitmacht, die sich frei anpassen lässt. Durch Siege wird man seine Einheiten und die Ausrüstung der Truppen verbessern sowie neue Fähigkeiten freischalten können. "Bei jedem Spieldurchlauf erwarten dich neue Herausforderungen, Einheiten und Ausrüstung", heißt es.Drei Fraktionen bekämpfen sich auf dem Schlachtfeld: Stormcast Eternals, Nighthaunt und Maggotkin of Nurgle. Im Kampagnenmodus wird man seine Armee ausbauen können, indem man neue Helden, Einheiten, Ausrüstungsgegenstände, Fähigkeiten, Waffen und mehr sammelt. Vor jeder Schlacht wählt man aus, welche Truppe man einsetzen möchte und legt mit dieser Zusammenstellung fest, auf welchen Spielstil man setzen will. Die Kampagnen werden übrigens prozedural generiert. Darüber hinaus wird man online an 1-gegen-1-Gefechten teilnehmen können.Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground wird am 27. Mai 2021 für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Das Strategiespiel im Warhammer-Fantasy-Universum von Age of Sigmar soll 39,99 Euro kosten.Letztes aktuelles Video: Gameplay Overview Trailer