Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground: Die Fantasy-Schlachten haben begonnen

Die erste Strategie-Videospiel-Adaption von Games Workshops Age of Sigmar

Rasante, strategische Kämpfe

Dutzende Einheiten, Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten können freigeschaltet, gesammelt und verbessert werden

Alleine oder online in epischen 1v1-Gefechten spielbar

Am 27. Mai 2021 haben Focus Home Interactive und Gasket Games das rundenbasierte Strategiespiel Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground ab 31,99€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht . Via Microsoft Store Humble Store und Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "größtenteils positiv" ausfallen, wird aktuell ein Launch-Rabatt von jeweils 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (33,99 Euro statt 39,99 Euro), im PlayStation Store und eShop hingegen nicht.In der Spielbeschreibung heißt es: "Befehlige eine Fraktion aus dem 'Warhammer Age of Sigmar'-Universum, in dem unsterbliche Ritter auf Stardrakes reiten, um den Tod zu bezwingen. Erkunde Storm Ground, eine Welt voller Legenden, Helden, höllischer Kreaturen und epischer Scharmützel. In diesem rundenbasierten Strategiespiel befehligst du eine Streitmacht, die du frei anpassen kannst. Durch Siege erhältst und verbesserst du Einheiten, Ausrüstung und kannst mächtige Fähigkeiten freischalten. Tauch ein in Storm Grounds nicht lineare Kampagne: Bei jedem Spieldurchlauf erwarten dich neue Herausforderungen, Einheiten und Ausrüstung. Baue deine Armee auf und fordere andere Spieler online heraus."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer