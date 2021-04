Ashwalkers: A Survival Journey: Postapokalyptische Überlebensreise auf dem PC hat begonnen

Das postapokalyptische Abenteuer mit Survival-Elementen Ashwalkers: A Survival Journey ab 9,59€ bei kaufen ) ist für den PC erschienen. Der auf die Erzählung fokussierte Titel wurde von Dontnod-Mitbegründer Hervé Bonins (Life is Strange) und seinem neuen Studio Nameless XIII entwickelt. Publisher Dear Villagers und 24 Entertainment haben den Titel heute via Steam, GOG und Epic Games Store veröffentlicht.Vier Abenteurer begeben sich darin auf eine Reise über bzw. durch die verwüstete Erde. Je nach getroffenen Entscheidungen in moralischen Dilemmas lassen sich unterschiedliche Spielenden erreichen:"Beginnend 200 Jahre nach den ersten geologischen Disastern, erzählt Ashwalkers die Geschichte der sogenannten Section, einer Gruppe Überlebender, die sich in einer verwüsteten Welt durchschlägt. Ihr Ziel ist es, einen Zufluchtsort zu finden, doch um ihn zu finden, müssen sie erst eine post-apokalyptische Einöde überqueren und komplexe moralische Dilemmas meistern. Erlebe auf deiner Reise durch das Ende der Welt die intimen Dynamiken und Spannungen zwischen den Protagonisten.Das Spiel hat ursprünglich als Studentenprojekt begonnen und wurde mithilfe von Nameless XIII zu einem vollständigen Spiel entwickelt. Das siebenköpfige Team ist in Toulouse ansässig und wurde von Hervé Bonins gegründet. Die Entwicklung von Ashwhalkers unterstützt er als Produzent und Mentor, während Matteo Gaulmier als Creative Lead für die “Seele” des Projekts verantwortlich ist.Ashwalkers ist für Steam, GOG und den Epic Store für ¤11,99 mit einem Launchrabatt von 15% erhältlich. Das Spiel ist in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und vereinfachtem Chinesisch spielbar.- Triff in moralischen Dilemmas bedeutsame und schwierige Entscheidungen- Entdecke mit jeder deiner Entscheidungen neue Pfade in jedem Playthrough (je etwa zwei Stunden Spielzeit)- Vier individuellen Charaktere und 34 verschiedene Enden- Verwalte deine Nahrungsvorräte, Ausrüstung und Medizin und schütze die Gruppe vor Wahn und Hoffnungslosigkeit- Bereise eine feindliche, von einer vulkanischen Apokalypse zerstörte Welt und finde heraus, wie es dazu kam- Suche und ernte wichtige Ressourcen in der Wildnis- Bewältige Hindernisse, gewalttätige Auseinandersetzungen und tödliches Klima auf deiner Reise'Von der Reise von einem Studentenprojekt bis zu einem fertigen Spiel, war es eine wahre Freude zu sehen, wie sich Ashwalkers entwickelt hat', sagt Hervé Bonin, Mitbegründer von Entwickler Nameless XIII. 'Das Spiel erforscht Themen, wie Überleben und Aufopferung auf eine Art und Weise, wie das nur Videospiele können. Ich denke der Titel wird Spielern auch nach dem Abspann noch einige Zeit im Hinterkopf bleiben.'"Letztes aktuelles Video: Release Date Announcement