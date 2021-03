Mr. Prepper: Die Vorbereitung auf den Atomkrieg hat begonnen

Bau einen Unterschlupf

Baue Maschinen die dich am Leben erhalten: Gärten, Treibhäuser, Werkzeuge, Fahrzeuge etc.

Mach Geschäfte mit den Nachbarn; gib ihnen was sie brauchen, nimm was nützlich für dich ist.

Mach Pläne, etwas muss getan werden

Nimm dich vor der Geheimpolizei in Acht, sie wollen nicht, dass du vorbereitet bist, du sollst unter ihrer Kontrolle bleiben.

Am 18. März 2021 haben Rejected Games und PlayWay die an Fallout Shelter erinnernde Bunkerbau-Simulation Mr. Prepper für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo auch ein kostenloser Prolog erhältlich ist, wird noch bis zum 25. März ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,11 Euro statt 16,79 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 88 Prozent von 119 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Mr. Prepper bereitet sich vor. Du weißt, dass etwas nicht stimmt, das Risiko eines Atomkrieges liegt in der Luft und du musst vorbereitet sein. Sie haben die Freiheit versprochen aber in diesen survival crafting Spiel, sich mit der paranoiden Regierung zu befassen ist das tägliche Brot."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer