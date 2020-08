Autobahnpolizei Simulator 3: Simulation mit "authentischen" Autobahnfahrten angekündigt

Beinhaltet diverse Einsatzfahrzeuge für verschiedene Missionen

Abwechslungsreiche Spielerfahrung durch vielfältige Einsatzarten

Frei erkundbare Karte inklusive größerer und kleinerer Städte, Industriegebieten, Autobahnen und Landstraßen

Dynamisches Verkehrssystem

Authentic driving experience of german autobahns"







Zur Einstimmung gibt es hier bereits unseren Video-Test des Vorgängers

Unfälle! Verkehrskontrollen! Verfolgungsfahrten, Straßenräumung und Polizeiblockaden: All das steckt laut offizieller Website in den Missionen des Autobahnpolizei Simulator 3 . Aerosoft hat die vermutlich wieder hochakkurate Simulation von Entwickler Z-Software angekündigt - inklusive einer "authentic driving experience of german autobahns". Der Release für PC, PS4 und Xbox One soll in der ersten Jahreshälfte 2021 über die Bühne gehen.Als Polizeirekrut verbringt der Spieler seinen ersten Tag auf der Wache, nachdem er aufgrund eines Autounfalls eine Zwangspause einlegen musste. Doch das kann den Protagonisten in Uniform nicht entmutigen: Bereit für den Einsatz will er seine Zeit schließlich nicht hinter einem Schreibtisch vergeuden, sondern sich seinen Kollegen beweisen, so die Produktinformation:"Zusammen mit deinem Partner setzt du dich hinter das Steuer des Streifenwagens um dich wieder an die Routinen der täglichen Polizeiarbeit zu gewöhnen. Fahre Streife auf der Autobahn und lasse die Aussicht der Städte, Industriegebiete, Gebirge oder des Meeres auf dich wirken, während du deiner Pflicht als Polizist nachgehst. Übernimm eine Fülle von Einsätzen und speziellen Missionen für mehr Sicherheit auf den Straßen.Steige in den Rängen auf und schalte anspruchsvollere Missionen, neue Fähigkeiten für dein Wachstum als Polizist sowie neue Ausrüstung und Fahrzeuge frei, wie zum Beispiel den zivilen Einsatzwagen für verdeckte Ermittlungen. Autobahnpolizei Simulator 3 beinhaltet verschiedene Open World Elemente und diverse Gegenden, welche eine abwechslungsreiche Spielerfahrung bieten, die über eine herkömmliche Simulation hinausgeht. Bist du bereit diese Aufgabe und Verantwortung zu übernehmen? Sorge für Sicherheit auf der Autobahn und werde ein fähiger Polizist.