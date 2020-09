OkunoKA Madness: Masocore-Plattformer ist startbereit

Am heutigen 8. September 2020 geht das von Grund auf für Speedruns entwickelte 2D-Jump'n'Run OkunoKA Madness auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch an den Start. Via Steam und Microsoft Store ist ein Kauf bereits möglich, im eShop kann man es zumindest vorbestellen, im PlayStation Store lediglich auf die Wunschliste setzen. Wer bereits den Switch-exklusiven Vorgänger OkunoKA besitzt, soll ein kostenfreies Upgrade auf OkunoKA Madness erhalten. Weiter heißt es vom Hersteller: "Mit einem ausgeprägten, handgezeichneten Stil entwickelt OkunoKA Madness die Mischung aus herausforderndem Plattform-Speedrunning des Originalspiels weiter und lässt euch erneut als KA spielen - eine winzig kleine blaue Kreatur, die sich auf eine Reise begibt, um die Welt der Seelen so stilvoll und schnell wie möglich vor dem Bösen zu retten.OkunoKA Madness wurde von Grund auf für Speedruns entwickelt und lässt euch so spielen, wie ihr es wollt - und natürlich so schnell, wie ihr wollt. Es bietet drei verschiedene Speedrunning-Modi: Alle Spielwelten, einzelne Level oder eine benutzerdefinierte Levelauswahl. Ihr habt völlige Freiheit, eure Reflexe herauszufordern und die Bestzeit zu schlagen. Mit vollständig anpassbaren globalen und lokalen Ranglisten könnt ihr eure Freunde herausfordern, eure Bestzeiten in mehr als 100 Levels oder sogar der ganzen Spielwelt zu schlagen!OkunoKA Madness ist somit eine ständige Herausforderung, bei der ihr in halsbrecherischer Geschwindigkeit springen, rennen und elementare Fähigkeiten einsetzen müsst, um ein korrumpiertes Land zu durchqueren und eure Todfeinde - die sogenannten Os - zu besiegen. Schaltet eine riesige Liste neuer Charaktere frei, die alle über einzigartige Fähigkeiten verfügen, um die Art und Weise, wie ihr euch bewegt, zu verändern und neue Spielweisen zu erlernen. Mit zahllosen verborgenen Geheimnissen und aberwitzigen Boss-Kämpfen werdet ihr euch die Unsterblichkeit von KA zunutze machen, um eine betäubende Akrobatik auf dem Bildschirm zu vollführen und letztendlich das Universum zu retten!"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer