War Mongrels: Echtzeit-Taktikspiel an der Ostfront erscheint Mitte Oktober für PC

Das polnische Studio Destructive Creations (Hatred und Ancestors Legacy) hat den Veröffentlichungstermin von War Mongrels benannt. Das im zweiten Weltkrieg angesiedelte Echtzeit-Taktikspiel wird am 19. Oktober 2021 für PC via Steam und Epic Games Store veröffentlicht. Es wird ab 37,99 Euro erhältlich sein. War Mongrels bietet englische Sprachausgabe und Untertitel u.a. in deutscher Sprache. Umsetzungen für Konsolen sollen später folgen.Das Spiel der Macher von Hatred und Ancestors Legacy gehört in das Echtzeit-Taktik-Genre à la Commandos, Desperados oder Shadow Tactics, aber es gibt auch Twin-Stick-Shooter-Passagen, wenn man auf die actionreiche Vorgehensweise setzen möchte. War Mongrels spielt an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg und soll eine bisher wenig beleuchtete Seite des Krieges thematisieren.Die Entwickler erklären: "In War Mongrels erleben Spieler hautnah die Geschichte einer kleinen Truppe aus deutschen, polnischen und litauischen Freiheitskämpfern, die im Namen ihrer Heimat, ihrer Werte - für manche von ihnen etwas sehr Neues - und vor allem im Namen der Menschlichkeit in den Kampf ziehen. Beginnend mit ihrem Bruch mit dem deutschen Reich, müssen die Mongrels sich durch besetzte Städte, Baracken, gegnerischen Linien und Berge von Leichen schleichen. Um nicht erkannt zu werden, müssen Spieler die wenigen ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen, nur um ehemalige Kameraden für ein oder zwei Sekunden abzulenken. Schon eine leise spielende Musikbox, ein gut getimter Pfiff oder ein klappernder, geworfener Stein können eine unbemerkte Flucht ermöglichen.(...) Der Planungsmodus ist ideal, um sich eine geniale Strategie zurechtzulegen, die Kämpfer im richtigen Moment zuschlagen zu lassen oder mehrere Befehle zu stapeln, die dann in einem Sekundenbruchteil ausgeführt werden. So lassen sich die verschiedenen Fähigkeiten der Teammitglieder optimal nutzen, um im Schutz der Schatten die Mission zu überstehen.""Der zweite Weltkrieg wurde schon von so vielen Medienoutlets verzerrt und sie hinterließen historische 'tote Winkel' - oft sogar absichtlich", so Marcin Stanek, Business Development Manager bei Destructive Creations. "Geschichten außerhalb der amerikanischen Sicht der Dinge bekommen selten ausreichend Aufmerksamkeit. Unser Ziel ist es, das mit einer interaktiven und immersiven Erfahrung zu ändern."