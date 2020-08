The Raid: Multiplayer-Shooter in der Cyberpunk-Welt von Observer angekündigt

Mit The Raid ist ein Multiplayer-Shooter in der Cyberpunk-Zukunftswelt von Observer angekündigt worden. Das Spiel soll PvP (Spieler gegen Spieler) und PvE (Spieler gegen computergesteuerte Umgebung) verbinden. Weder Plattformen noch Release-Termine wurden verraten.The Raid ist ein VR-Turnier, das von der Chiron Corporation organisiert wird und Personen aus den unteren Schichten der Bevölkerung anzieht, die nach jeder Gelegenheit suchen, um etwas Geld zu verdienen. Die Spieler treten als Turnierteilnehmer sowohl untereinander als auch gegen Horden von virtuellen Gegnern an. Das Ziel ist es, sich in einem Turm nach oben zu kämpfen, die Spitze zu erreichen und den Boss zu töten. Gekämpft wird mit anpassbaren Waffen auf engem Raum und Hacking-Fähigkeiten, die es ermöglichen, die Umgebung und die Gegner zu manipulieren. Mit den Turnierbelohnungen wird man das Aussehen der Charaktere personalisieren können.Observer wurde von Bloober-Team entwickelt. Der Cyberpunk-Shooter 2084 von Feardemic (One Shell Straight to Hell, Ritual: Crown of Horns) hat beide Unternehmen zu einer Kooperation bewogen. Der Shooter entsteht bei 84RAID Corporation, dem ersten internen Entwicklungsteam von Feardemic.Letztes aktuelles Video: Trailer