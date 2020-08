Darkestville Castle: Switch-Umsetzung des klassischen Adventures erhältlich

Screenshot - Darkestville Castle (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Darkestville Castle (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Darkestville Castle (PC, PS4, Switch, One)

Das klassische Point'n'Click-Adventure Darkestville Castle ist jetzt auch für Switch im eShop zum Preis von 14,99 Euro erhältlich. Das haben Epic LLama und Buka Entertainment verkündet. Bereits am 14. August feierte das Spiel seine Konsolen-Premiere auf PS4 und Xbox One, doch stammt es eigentlich vom PC, wo es ursprünglich im September 2017 bei Steam veröffentlicht und dort sehr positiv von Nutzern bewertet wurde.Dabei schlüpft man in die Rolle des skelettierten Dämons Cid, der sich gar nicht wie ein klassischer Held verhält, sondern viel lieber die Einwohner des beschaulichen Örtchens Darkestville terrorisiert. Doch als ein gewisser Dan Teapot eine Gruppe von Dämonenjägern um sich schart, muss sich Cid etwas einfallen lassen, um seine dunkle Herrschaft wieder zu erlangen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer