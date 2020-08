White Shadows: Puzzle-Plattformer in Film-Noir-Optik: Gesellschaftskritik und schwarzer Humor

Screenshot - White Shadows (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - White Shadows (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - White Shadows (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - White Shadows (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - White Shadows (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Mit White Shadows befindet sich ein Puzzle-Plattformer in Film-Noir-Optik für PC, PS5 und Xbox Series X in Entwicklung. Publisher Headup Games beschreibt das Spiel so: Animal Farm meets Inside meets Little Nightmares. Das Spiel entsteht gemeinsam mit Mixtvision (Far: Lone Sails und Minute of Islands) und dem Kölner Produktionsstudio Monokel.Das Studio Monokel versucht Gesellschaftskritik mit einem "unterhaltsamen Spielgeschehen" zu verbinden. Es sollen weltweite Missstände wie den allgegenwärtigen systematischen Rassismus zum Thema gemacht werden, ohne aber belehrend zu wirken und ohne elitär sein zu wollen. "Ein Spiel, das sich mit der Welt da draußen auseinandersetzt und für jede*n zugänglich ist", erklären die Entwickler. Ähnlichkeiten zu George Orwells Animal Farm sind gewollt. Ohne zu viel verraten zu wollen, geht es in dieser düsteren Welt voller versklavter Tierwesen um tief verwurzelte gesellschaftliche Themen wie soziale Ungerechtigkeit, Rassismus und eine herrschende Klasse, die nach einer weltweiten Katastrophe ihre Macht durch Falschmeldungen, Lügen und Gewalt aufrecht zu erhalten versucht. White Shadows soll ernste Themen aufgreifen, ohne sich selbst dabei zu ernst zu nehmen.Die Spieler steuern ein kleines, verlorenes Rabenmädchen durch eine dunkle Welt aus stählernen Maschinen, Produktionsstraßen und Propaganda. Eine Welt, deren Einwohner davon überzeugt wurden, dass eine Schicht aus weißer Farbe sie vor einer grassierenden Seuche schützen. Im Spiel wechseln sich Fluchtsequenzen mit Rätseln und klassischen Plattformer-Elementen in 2D ab, während die Szenerie in 3D dargestellt wird."Die Produktionsgeschichte des Spiels ist eng mit der Studiogeschichte verbunden. Monokel wurde 2015 mit der Idee gegründet, White Shadows zu produzieren. Die Idee für das Spiel selbst ist weitaus älter - die ersten Konzepte stammen noch aus der Studienzeit der Gründer. 2016 wurde der erste Prototyp angefertigt, dann landete das Spiel erstmal in der Schublade, bis es 2018 reaktiviert wurde. In der Zwischenzeit beschäftigten sich die Monokels mit verschiedene sozialen und sozialkritischen Projekten - für Museen, interaktive Anwendungen und im Kunstbereich."Letztes aktuelles Video: Ankündigung