Gladiator Guild Manager: Gladiatoren starten mit kostenlosem Prolog in den Kickstarter-Endspurt

Jeder Gladiator hat eigene Stärken, Schwächen, Verhalten und Fähigkeiten.

In jedem Kampf wählst du ein Team von mehreren Einheiten. Finde die besten Kombinationen heraus, welche sich gegenseitig ausbalancieren und das Gegnerische Team kontern.

Die Art, wie du deine Guilde aufziehst entscheidet, welche Kämpfer, Biester oder Magier du anheuern kannst.

Dynamischer Markt mit täglich neuen Gladiatoren und Items, aus welchem du das beste Angebot finden kannst.

Level sie auf, lege ihnen die besten Items an und erstelle eigene Team-Kombinationen.

Kombiniere und Crafte Items. Nutze Items um die Schwächen deiner Kämpfer auszugleichen oder deren Stärken weiter zu boosten.

Stelle dich jeder Herausforderung gegenüber und erobere alle Arenen in dieser epischen Fantasiewelt.

Am 27. August 2020 haben Entertainment Forge und GrabTheGames einen kostenlosen Prolog zum Gladiator Guild Manager veröffentlicht, um die am 11. September endende Kickstarter-Kampagne zu befeuern, nachdem ein erster Finanzierungsversuch Anfang des Jahres gescheitert ist . Aktuell haben 601 Unterstützer 19.157 Dollar (15.978 Euro) von den als Zielbetrag veranschlagten 20.000 Dollar (16.681 Euro) zugesagt.Auf Steam wurde der Gladiator Guild Manager: Prologue bis dato "sehr positiv" bewertet (derzeit sind 94 Prozent von 328 Reviews positiv). Auch das vollständige Spiel kann man auf Valves Download-Portal bereits auf die Wunschliste setzen. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Gladiator Guild Manager am 29. Oktober in den Early Access für PC starten und Anfang 2021 fertiggestellt werden. Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sind ebenfalls geplant.In der Spielbeschreibung heißt es: "Gladiator Guild Manager ist ein Spiel, in dem du deine eigene Guilde aufbaust, Einheiten kaufst, entwickelst und ausrüstest, Taktiken in verschiedenen Arenen gegen verschiedenste Gegner erforschst und die stärkste Gladiator-Guilde in dieser epischen Fantasiewelt aufbaust."Als Features werden versprochen: