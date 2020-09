Transport INC.: Logistische Unternehmenssimulation zu Land und Luft gestartet

Verwalte deine Flotte und wähle aus mehr als 27 Fahrzeugtypen in 3 Kategorien aus

Beherrsche die Straßen auf echten Karten der ganzen Welt

Achte auf unerwartete Ereignisse und nutze Chancen

Spiele allein oder gegen Gegner

Fordere dich selbst mit 4 verschiedenen Schwierigkeitsgraden heraus

Rüste jedes deiner Fahrzeuge auf und modernisiere es, um deiner Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein

Miete Büros und stelle Manager ein, damit sie sich um deine Fahrzeuge kümmern können

Passe die Gehälter an und halte deine Mitarbeiter bei Laune, um Streiks zu vermeiden

Spare oder nehme einen Kredit auf, um voranzukommen

Kaufe Lizenzen für neue Fahrzeugtypen und -gebiete, um dein Geschäft zu erweitern

Screenshot - Transport INC. (PC) Screenshot - Transport INC. (PC) Screenshot - Transport INC. (PC) Screenshot - Transport INC. (PC) Screenshot - Transport INC. (PC) Screenshot - Transport INC. (PC) Screenshot - Transport INC. (PC) Screenshot - Transport INC. (PC) Screenshot - Transport INC. (PC) Screenshot - Transport INC. (PC)

Am 27. August 2020 haben DigiFox, Games Operators und PlayWay die per Kickstarter finanzierte und sowohl einen Story- als auch einen Free-Play-Modus bietende Unternehmenssimulation Transport INC. für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 3. September ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,49 Euro statt 9,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 85 Prozent von 128 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Transport INC. ist ein Spiel, bei dem es um Management, Wettbewerb, Wirtschaftlichkeit und vor allem um Logistik geht. Nutze deine Fähigkeiten, um dein Transportunternehmen an die Spitze zu bringen.Verbinde Hauptstädte auf der ganzen Welt. Beobachte und passe dich an wirtschaftliche Situationen an. Kaufe die Unternehmen deiner Gegner auf oder zwinge sie bankrott zu gehen. Erlebe, wie es sich anfühlt, sich ständig ändernden Verkehrsbedingungen zu stellen. Es gibt einen Streik in Paris? Leite deine Fahrzeuge um! Das Fußball-Meisterschaftsspiel beginnt in Barcelona? Statte deine Routen mit mehr Fahrzeugen aus!Wähle aus verschiedenen Fahrzeugtypen, die von Bussen bis zu Flugzeugen reichen. Kaufe die Fahrzeuge, die den größten Umsatz bringen und die Konkurrenz blass aussehen lassen. Stelle sicher, dass deine Passagiere den Komfort haben und so schnell reisen, wie sie es wollen, indem du deine Fahrzeuge aufrüstest. Mache einen Aufpreis für den Luxus oder halte deine Ticketpreise niedrig und wettbewerbsfähig. Wenn etwas nicht nach Plan verläuft, dann musst du schnell erforderliche Maßnahmen vornehmen. Spiele fair oder eben nicht, indem du die anderen Unternehmen sabotierst. In Transport INC. liegt die Wahl der Art, wie du Gewinne erzielst, ganz bei dir."Als Kernelemente werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer