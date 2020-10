Liege Dragon: Fantasy-Rollenspiel für PS4 und Switch veröffentlicht

Am 1. Oktober 2020 haben Kemco und Exe-Create das bereits für iOS, Android, PC und Xbox One erschienene Fantasy-Rollenspiel Liege Dragon auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird aktuell noch ein heute endender Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Im PlayStation Store erhalten Mitglieder von PlayStation Plus sogar einen Preisnachlass von 20 Prozent und zahlen so nur 11,99 Euro.Spielbeschreibung des Herstellers: "Mit der Wiederauferstehung von Abigore, dem Bösen Drachen, versank das Königreich Blaze in Anarchie. Yuran verlor sein Gedächtnis und wurde Zeuge der Zerstörung eines Dorfes. Er begibt sich auf dem Weg zur Hauptstadt in der Hoffnung, etwas zu finden, das er in dieser Zeit der Zerstörung tun kann. Hier beginnt das Abenteuer auf der Suche nach den Drachenwerkzeugen der Drei Helden, um den wiederauferstandenen Drachen zu bekämpfen und der Welt den Frieden zu bringen!Streite mit Monsterhorden in rundenbasierten Kämpfen und nutze Steine der Zauberei, um neue Fähigkeiten zu erlernen! Greife Gegner als Team an und nutze dabei Unison, das durch die Beziehung zwischen den Verbündeten ausgelöst wird. Es gibt noch mehr, an dem du in diesem magischen Abenteuer Spaß haben kannst, wie zum Beispiel verschiedene Quests, optimierbare Waffen und einen Monsterguide, den du vervollständigen kannst!" Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Trailer